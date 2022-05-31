Губернатор Приморского края Олег Кожемяко поздравил редакцию и владельцев газеты «Золотой Рог» с юбилеем

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко поздравил редакцию и владельцев газеты «Золотой Рог» с юбилеем

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко поздравил редакцию и владельцев газеты «Золотой Рог» с юбилеем

Сегодня, 14:14
Общество
Фото: пресс-служба правительства Приморского края
Поздравляю редакцию и владельцев газеты «Золотой Рог» с юбилеем! За 30 лет деловое издание стало самым известным не только в Приморском крае, но и за его пределами.

Несмотря на разные жизненные перипетии, «Золотой Рог» остался верен своим принципам — быть на гребне волны экономических реалий, оперативно реагировать на самые острые темы и оставаться максимально открытым для своих читателей.

«Золотой Рог» первым из печатных СМИ нашего региона присоединился к общественно-информационным проектам «Объясняем.РФ» и #МыРаботаем. Это большое подспорье в нынешних условиях, ведь на фоне массы всевозможных фейков людям необходимо знать правду, что происходит в социально-экономической сфере страны.

Благодарю всех, кто причастен к выходу «Золотого Рога» в свет, за отличную работу! Желаю острого пера, здравомыслия и успешных новых проектов!

Олег Кожемяко, губернатор Приморского края

Сюжеты:
Приморский край
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