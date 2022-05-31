Губернатор Приморского края Олег Кожемяко поздравил редакцию и владельцев газеты «Золотой Рог» с юбилеем

Несмотря на разные жизненные перипетии, «Золотой Рог» остался верен своим принципам — быть на гребне волны экономических реалий, оперативно реагировать на самые острые темы и оставаться максимально открытым для своих читателей.
«Золотой Рог» первым из печатных СМИ нашего региона присоединился к общественно-информационным проектам «Объясняем.РФ» и #МыРаботаем. Это большое подспорье в нынешних условиях, ведь на фоне массы всевозможных фейков людям необходимо знать правду, что происходит в социально-экономической сфере страны.
Благодарю всех, кто причастен к выходу «Золотого Рога» в свет, за отличную работу! Желаю острого пера, здравомыслия и успешных новых проектов!
Олег Кожемяко, губернатор Приморского края