Первый вице-губернатор Приморского края — председатель правительства Приморского края Вера Щербина поздравила газету «Золотой Рог» с юбилеем

Первый вице-губернатор Приморского края — председатель правительства Приморского края Вера Щербина поздравила газету «Золотой Рог» с юбилеем

Первый вице-губернатор Приморского края — председатель правительства Приморского края Вера Щербина поздравила газету «Золотой Рог» с юбилеем

Сегодня, 15:08
Общество
Фото: пресс-служба правительства Приморского края
Дорогие друзья! Искренне поздравляю ваш редакционный коллектив с юбилеем «Золотого Рога».

У газеты — богатая история, которая тесно переплетена с историей постсоветской России, Дальнего Востока страны и нашего любимого Приморского края.

Читатели «Золотого Рога» — в самых высоких коридорах власти, в бизнес-среде, да и среди простых жителей края у делового издания много постоянных подписчиков.

Для правительства региона редакция «Золотого Рога» — надёжный партнёр, который помогает устанавливать диалог с обществом, быстро реагировать на запросы предпринимательского сообщества. Вместе мы работаем над тем, чтобы восток страны стал центром её развития.

В праздничный день желаю вам увеличения тиражей и ещё больше преданных читателей!

Вера ЩЕРБИНА, первый вице-губернатор Приморского края — председатель правительства Приморского края

Сюжеты:
Приморский край
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