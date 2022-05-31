У газеты — богатая история, которая тесно переплетена с историей постсоветской России, Дальнего Востока страны и нашего любимого Приморского края.
Читатели «Золотого Рога» — в самых высоких коридорах власти, в бизнес-среде, да и среди простых жителей края у делового издания много постоянных подписчиков.
Для правительства региона редакция «Золотого Рога» — надёжный партнёр, который помогает устанавливать диалог с обществом, быстро реагировать на запросы предпринимательского сообщества. Вместе мы работаем над тем, чтобы восток страны стал центром её развития.
В праздничный день желаю вам увеличения тиражей и ещё больше преданных читателей!
Вера ЩЕРБИНА, первый вице-губернатор Приморского края — председатель правительства Приморского края