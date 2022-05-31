Президент ГК «Аква-Ресурсы» Руслан Кондратов поздравил газету «Золотой Рог» с юбилеем

За эти годы вы прошли не всегда лёгкий, но интересный и насыщенный событиями путь, оказав существенное влияние на становление и развитие бизнеса города и региона.
Материалы «Золотого Рога» всегда отличались актуальностью и ценностью информации, неизменно высоким качеством, стремлением выстроить диалог бизнеса и власти. Этим вы заслужили признание у читательской аудитории, став одним из авторитетных и читаемых изданий Приморского края, к мнению которого обязтельно прислушиваются.
Благодарю вас за активное сотрудничество, за открытую и конструктивную позицию ваших материалов, за ваш добросовестный труд. Позвольте пожелать коллективу газеты новых творческих свершений и побед, интересных публикаций и открытий, благодарных читателей и добрых друзей!
Руслан КОНДРАТОВ, президент ГК «Аква-Ресурсы»