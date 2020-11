Погодные условия не влияют на работу АЗС ННК

Главной задачей Группы ННК в режиме ЧС, а также при ликвидации его последствий, является обеспечение жителей подтопленных территорий необходимыми ресурсами

Главной задачей Группы ННК в режиме ЧС, а также при ликвидации его последствий, является обеспечение жителей подтопленных территорий необходимыми ресурсами Обильные осадки в Амурской области, опасная паводковая ситуация в Хабаровском крае, тайфун Кроса, пришедший с южных провинций Китая и продолжающий свою активность в Приморском крае, все эти погодные катаклизмы создали сложную погодную обстановку на Дальнем Востоке с введением режима ЧС в отдельных регионах ДФО. Предприятиями Группы ННК, образующими единый топливноэнергетический комплекс Дальневосточного региона, предприняты все необходимые меры по обеспечению нефтепродуктами потребителей ДФО. Все АЗС под торговым знаком ННК и нефтебазы предприятий Группы в полной мере обеспечены запасом топлива и работают в штатном режиме. Для обеспечения АЗС в удаленных районах, попавших в сложную ситуацию, пересмотрена и организована схема доставки нефтепродуктов с использованием малотоннажного бензовозного парка. Совместно с районными администрациями и МЧС организованны дополнительные маршруты и переправы для доставки топлива потребителям. Протяженность отдельных маршрутов составляет до 600 км. Несмотря на значительное удорожание стоимости доставки нефтепродуктов, цена топлива на АЗС остается без изменений. Являясь социально-ответственной компанией, всю дополнительную финансовую нагрузку на логистику, предприятия группы ННК берут на себя, так как в сложившейся сложной ситуации главной задачей является помощь людям. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

