Погодные условия не влияют на работу АЗС ННК

Обильные осадки в Амурской области, опасная паводковая ситуация в Хабаровском крае, тайфун Кроса, пришедший с южных провинций Китая и продолжающий свою активность в Приморском крае, все эти погодные катаклизмы создали сложную погодную обстановку на Дальнем Востоке с введением режима ЧС в отдельных регионах ДФО.