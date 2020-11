Путин начнет визит в Приморье с посещения "стройки века"

Объект очень интересует и премьер-министра Индии

Верфь «Звезда» очень интересует премьер-министра Индии Президент РФ Владимир ПУТИН и премьер-министр Индии Нарендра МОДИ 4 сентября посетят судостроительный комплекс «Звезда» в Большом Камне, где начнут общение до официальных переговоров. Затем уже во Владивостоке состоятся российско-индийские переговоры в узком и расширенном составах, по итогам которых состоится подписание совместных документов - на данный момент их подготовлено уже 25. Вечером того же дня главы РФ и Индии проведут неформальный ужин в формате «тет-а-тет». Ожидается, что Путин передаст премьер-министру Индии марку, посвящённую 150-летию со дня рождения Махатмы ГАНДИ. 5 сентября г-да Путин и Моди примут участие в пленарном заседании Восточного экономического форума и посетят международный турнир по дзюдо. V Восточный экономический форум пройдет 4-6 сентября на традиционной площадке форума - кампусе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский. Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток Фото kremlin.ru

