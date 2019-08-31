Северная Корея пришлет во Владивосток своего вице-премьера

Северная Корея пришлет во Владивосток своего вице-премьера

31 августа 2019, 11:35
Общество
Он рассчитывает плодотворно пообщаться с российскими чиновниками на полях Восточного экономического форума

Он рассчитывает плодотворно пообщаться с российскими чиновниками на полях Восточного экономического форума

Северокорейскую делегацию на V Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке возглавит вице-премьер кабинета министров КНДР РИ Рён Нам (Ri Ryong Nam). Официальная делегации КНДР принимала участие в работе Восточного экономического форума и в прошлом году.

Ожидается, что северокорейский товарищ проведет на полях форума ряд встреч для обсуждения мер и путей реализации текущих вопросов по экономическому сотрудничеству между Россией и КНДР. В том числе, ему интересны рабочие встреч с вице-премьером Юрием ТРУТНЕВЫМ и министром РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александром КОЗЛОВЫМ.В составе корейской делегации 7 человек, в том числе заместитель министра внешнеэкономических дел КНДР ЛИ Гван Гын, заместитель директора Первого департамента Европы МИД КНДР КИМ Ён Хо и другие официальные лица

Напомним, что делегацию Республики Корея на ВЭФе возглавит вице-премьер по экономике ХОН Нам Ги, делегацию Китая - вице-премьер Госсовета КНР ХУ Чуньхуа.

Юбилейный Восточный экономический форум состоится на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета с 4 по 6 сентября. В пленарном заседании в этом году примут участие вместе с президентом России премьер-министр Индии Нарендра МОДИ, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, премьер-министр Малайзии Махатхир МОХАММАД и президент Монголии Халтмаагийн БАТТУЛГА.

Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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