Северная Корея пришлет во Владивосток своего вице-премьера

Ожидается, что северокорейский товарищ проведет на полях форума ряд встреч для обсуждения мер и путей реализации текущих вопросов по экономическому сотрудничеству между Россией и КНДР. В том числе, ему интересны рабочие встреч с вице-премьером Юрием ТРУТНЕВЫМ и министром РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александром КОЗЛОВЫМ.В составе корейской делегации 7 человек, в том числе заместитель министра внешнеэкономических дел КНДР ЛИ Гван Гын, заместитель директора Первого департамента Европы МИД КНДР КИМ Ён Хо и другие официальные лица