«Слово мэра»: Константин Шестаков 100 дней на посту градоначальника Владивостока

«Мы сделали первые шаги по решению этой многолетней проблемы. Уже с улиц города забирают и отвозят в питомник собак. Останавливаться на этом не планируем, мы в начале большого пути. Как человек, который сам взял собаку с улицы, хочу призвать жителей не бояться это делать. Все собаки прошли обследование и стерилизованы. Хочется, чтобы они попали в семьи, а не обратно на улицу. Они могут вам стать настоящими друзьями», — подчеркнул Константин Шестаков.