«Слово мэра»: Константин Шестаков 100 дней на посту градоначальника Владивостока

Все деньги в бюджет к нам
За 100 дней работы новой команде во главе с Константином Шестаковым удалось увеличить расходы бюджета на 281,3 млн рублей. Добиться такого результата удалось благодаря поступлению налогов и повышению эффективности работы с муниципальным имуществом. Деньги направят на подготовку города к зиме: закупку топлива, противогололедных материалов, санитарную уборку дорог Владивостока. Всего за три месяца работы бюджет пополнился практически на два миллиарда рублей.
Помимо этого, казна Владивостока пополнилась на 1,6 млрд рублей из федерального и краевого бюджетов благодаря поддержке полпреда Юрия Трутнева и губернатора Приморья Олега Кожемяко.
Как отмечает сам Константин Шестаков, дополнительные деньги помогут реализовать проекты, направленные на благоустройство города. Например, ремонт фасадов жилых домов, пирсов на набережной Спортивной гавани, развитие инфраструктуры для занятий спортом и покрытие асфальтом грунтовой дороги до Ворошиловской батареи на острове Русский.
Мэр — новый, город — чистый
Сразу после назначения на пост главы Владивостока, Константин Шестаков поставил задачу городским службам сделать столицу Дальнего Востока чище.
Только за один день с улиц Владивостока вывозят порядка 45-50 тонн мусора — это десять рейсов КамАЗов. Ежедневно на дорогах краевой столицы работает коммунальная спецтехника — поливомоечные машины прочищают проезжие части и тротуары, «пылесосы» убирают мусор с прибордюрной полосы. На некоторых улицах проходит комплексная уборка — сбор пыли, грязи и смета проводится вручную.
Чтобы не мешать горожанам, санитарные бригады проводят основную часть работы в ночное время, когда машин на дорогах практически нет. А на пешеходных участках улиц трудятся дорожные рабочие, которые собирают так называемый случайный мусор и производят очистку урн.
Этим летом городские службы впервые провели масштабную очистку пляжей бухты Лазурной, более известной как Шамора. Теперь песок «свободен» от стекла, пластика, веток, камней и ракушек.
Выходи гулять!
За 100 дней, что новый мэр находится на своем посту, во Владивостоке появилось больше мест и зон для комфортных прогулок. Так, благоустроена территория общественного пространства на улице Семеновской. Вместо плотно припаркованных машин теперь здесь разбит газон, высажены новые деревья и кустарники, установлены лавочки и сделан удобный переход от площадки фестиваля «Vladivostok Food Street» к торговому центру «Clover House».
Там, где сейчас любят проводить время горожане, должна была появиться многоуровневая парковка. По решению главы города Константина Шестакова, работы по её возведению были прекращены. Сейчас идут работы по поиску нового места для установки этой парковки. По предварительным данным она должна расположиться около железнодорожной станции в районе Корабельной набережной. В данный момент специалисты ведут планирование границ территории для будущей парковки.
Чтобы избавить горожан от опасного участка дороги в районе торгового центра «Clover House» на улице Семёновской был оборудован пешеходный переход. Также сейчас решается вопрос и о надземном переходе, который построили вместе с торговым центром в 2006 году, и который был закрыт с первого же дня. Сейчас готовится техзадание, по которому переход ждет снос.
Все по домам
Одно из главных изменений — начало работ по решению проблемы с безнадзорными животными на улицах Владивостока. С 2015 года администрация города объявляла 18 аукционов на отлов и содержание животных. Но ни один из них не состоялся — желающих участвовать не было. А, между тем, ежедневно от горожан поступали десятки жалоб на бездомных собак. Решить этот вопрос удалось только в прошлом месяце.
«Мы сделали первые шаги по решению этой многолетней проблемы. Уже с улиц города забирают и отвозят в питомник собак. Останавливаться на этом не планируем, мы в начале большого пути. Как человек, который сам взял собаку с улицы, хочу призвать жителей не бояться это делать. Все собаки прошли обследование и стерилизованы. Хочется, чтобы они попали в семьи, а не обратно на улицу. Они могут вам стать настоящими друзьями», — подчеркнул Константин Шестаков.
Сейчас специалисты Дирекции общественных пространств Владивостока занимаются проектированием муниципального приюта для бездомных животных.
На первом этапе предусмотрено строительство вольеров, площадок для выгула и тренировок собак, а также центра стерилизации с ветеринарной клиникой.
Сто миллионов на детей
По решению главы города в учреждения образования на ремонт направлены дополнительные 100 миллионов рублей. На эти деньги проведут ремонт кровель и фасадов детских садов и школ. Однако на этом работа по совершенствованию сферы образования города не заканчивается.
«Мне нужны предложения родителей и педагогов не только по ремонту, но и по развитию системы в целом. Мы готовы развивать робототехнику или другие современные направления. Любые ваши предложения я готов выслушать и обсудить. На интересные и нужные городу проекты мы найдем финансирование. Либо выделим средства из бюджета, либо привлечем спонсоров. Давайте вместе сделаем образование во Владивостоке качественным и современным».
Свет в каждый двор, комфорт в каждый дом
Дома, расположенные на Алеутской, Семеновской, Уборевича и Пологой начали «переодевать» в новые фасады. Всего около 40 зданий должны пройти эти работы. Подрядчики восстанавливают штукатурную облицовку фасадов и окрашивают их.
Также во многих дворах жилых домов начался монтаж уличного освещения. Средства на это выделены по поручению главы Владивостока Константина Шестакова. Новые фонари появятся в 100 дворах, расположенных во всех районах Владивостока. Уличное освещение смонтируют на улицах Пологой, Адмирала Кузнецова, Угрюмова, Лермонтова, Успенского, Крыгина.
На основе обращений жителей, поступающих в адрес городской администрации, составлен список более чем 100 адресов, где сделают ремонт повреждённых участков дорог. Работы планируется завершить к концу октября. Ещё более 20 улиц города ремонтируют комплексно, восстанавливают дороги, тротуары, лестницы, колодцы инженерных коммуникаций, прокладывают сети ливневой канализации, устанавливают новые дорожные знаки и светофоры.
Проблемы людей — наша забота
Практически сразу после вступления в новую должность Константин Шестаков сделал поручение о создании Муниципального центра управления, куда стекаются все обращения граждан, содержащие проблемные адреса, — из интернет-приемной, Единой дежурной диспетчерской службы, социальных сетей. После проведения анализа таких обращений принимаются решения — как оперативного характера, так и стратегического.
«Одним из первых моих решений было создание Муниципального центра управления. Его задача — наладить прямой доверительный диалог с жителями города. Единого центра, который бы мог бы анализировать проблемы и контролировать их решение, ранее в муниципалитете не существовало. Самое главное, что МЦУ будет работать для удобства и комфорта людей», — отметил Константин Шестаков.
С момента создания Муниципального центра управления специалисты обработали более 7 тысяч обращений.