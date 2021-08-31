«Восточно-Уральский Терминал» построил в Находке детскую спортивную площадку

Спортивная площадка теперь включает в себя универсальное поле для мини-футбола, волейбола и баскетбола, а также гимнастическую площадку с многофункциональными спортивными снарядами. Для удобства и безопасности детей разные зоны спортплощадки разделены между собой. Построен забор более 6 метров высотой, который будет защищать от мяча зрителей и предотвращать вылет мяча за пределы поля во время игры.
На реализацию благотворительного проекта было выделено более 14,5 млн рублей.
Предварительная инспекция площадки прошла прямо на площадке 3 августа под руководством губернатора Приморского Края Олега Николаевича Кожемяко. Им была поставлена задача ввести объект к началу предстоящего учебного года.
Представитель инвестора, Мая Анатольевна Воротникова, пообещала выполнить поставленную задачу и обратилась к губернатору с просьбой взять под личный контроль сроки исполнения строительных запросов и процедуры согласования дополнительного строительства для оборудования площадки вспомогательными объектами различного назначения. По словам инвестора: «Реализация данного проекта позволит качественно улучшить социальную адаптацию и обеспечит более тесное взаимодействие ребят различных социальных слоёв».
Накануне 1 сентября ООО «ВУТ» передаёт данный объект, построенный в рамках благотворительной инициативы.
ООО «Восточно-Уральский Терминал» (зарег. в 1998 г.) - крупный стивидор на Дальнем востоке в порту Восточный. Его производственный потенциал за 2021 год вырос до 8, 5 млн тонн груза. Часть средств от перевалки находят применение в различных социальных программах региона.