ННК обновляет автопарк бензовозов

В Группе компаний ННК разработана комплексная программа обновления парка бензовозов, внедрение которой позволит повысить надежность поставок топливных продуктов потребителям на фоне снижения затрат. В рамках ее реализации происходит переход на наиболее надежные бренды автомобильной техники с увеличением грузоподъемности, экономичности и комфортности, большое внимание также уделяется экологическим аспектам. Так, в 2019 году заменено около 15% автопарка бензовозов. Только что два новеньких красавца вышли на трассы Камчатки, в Приморье же в этом году закуплено 7 мощных автомобилей «Вольво». Максимальная грузоподъемность машин составляет 30 тонн, что позволяет достигать наибольшей эффективности при перевозке топлива от нефтебаз до конечных потребителей.