ННК обновляет автопарк бензовозов

40 миллионов рублей – и шведский бензовоз везет хабаровский бензин по Приморью

40 миллионов рублей – и шведский бензовоз везет хабаровский бензин по Приморью В Группе компаний ННК разработана комплексная программа обновления парка бензовозов, внедрение которой позволит повысить надежность поставок топливных продуктов потребителям на фоне снижения затрат. В рамках ее реализации происходит переход на наиболее надежные бренды автомобильной техники с увеличением грузоподъемности, экономичности и комфортности, большое внимание также уделяется экологическим аспектам. Так, в 2019 году заменено около 15% автопарка бензовозов. Только что два новеньких красавца вышли на трассы Камчатки, в Приморье же в этом году закуплено 7 мощных автомобилей «Вольво». Максимальная грузоподъемность машин составляет 30 тонн, что позволяет достигать наибольшей эффективности при перевозке топлива от нефтебаз до конечных потребителей. Всего в ННК доставкой топливных продуктов на территории Дальнего Востока занимается более ста бензовозов. В компании внедрены жесткие требования к безопасности для перевозки особо опасных грузов. Для визуального контроля на каждом бензовозе установлены 4 видеокамеры, фиксирующие транспортную ситуацию во время движения, а также действия водителя в кабине. «Мы тщательно контролируем качество топлива на всем пути его следования от Хабаровского нефтеперерабатывающего завода, также входящего в Группу компаний ННК, до конечного потребителя. Если говорить о передвижении бензовозов, автомобили опломбированы, с помощью системы мониторинга мы отслеживаем весь путь и остановки водителя: весь эксплуатируемый парк оснащен аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС/GPS», - пояснили в ННК. По данным из открытых источников, современные бензовозы «Вольво» оборудованы анатомическими водительскими сиденьями, также в машине есть портативный чайник и водонагреватель. При необходимости водитель может отдохнуть в комфортабельном спальном отсеке с возможностью просмотра фильмов на мониторе. Стоимость такого автомобиля может достигать 40 млн рублей. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter