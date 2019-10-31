ННК обновляет автопарк бензовозов

ННК обновляет автопарк бензовозов

31 октября 2019, 13:00
Общество
40 миллионов рублей – и шведский бензовоз везет хабаровский бензин по Приморью

40 миллионов рублей – и шведский бензовоз везет хабаровский бензин по Приморью

В Группе компаний ННК разработана комплексная программа обновления парка бензовозов, внедрение которой позволит повысить надежность поставок топливных продуктов потребителям на фоне снижения затрат. В рамках ее реализации происходит переход на наиболее надежные бренды автомобильной техники с увеличением грузоподъемности, экономичности и комфортности, большое внимание также уделяется экологическим аспектам. Так, в 2019 году заменено около 15% автопарка бензовозов. Только что два новеньких красавца вышли на трассы Камчатки, в Приморье же в этом году закуплено 7 мощных автомобилей «Вольво». Максимальная грузоподъемность машин составляет 30 тонн, что позволяет достигать наибольшей эффективности при перевозке топлива от нефтебаз до конечных потребителей.

Всего в ННК доставкой топливных продуктов на территории Дальнего Востока занимается более ста бензовозов. В компании внедрены жесткие требования к безопасности для перевозки особо опасных грузов. Для визуального контроля на каждом бензовозе установлены 4 видеокамеры, фиксирующие транспортную ситуацию во время движения, а также действия водителя в кабине.

«Мы тщательно контролируем качество топлива на всем пути его следования от Хабаровского нефтеперерабатывающего завода, также входящего в Группу компаний ННК, до конечного потребителя. Если говорить о передвижении бензовозов, автомобили опломбированы, с помощью системы мониторинга мы отслеживаем весь путь и остановки водителя: весь эксплуатируемый парк оснащен аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС/GPS», - пояснили в ННК.

По данным из открытых источников, современные бензовозы «Вольво» оборудованы анатомическими водительскими сиденьями, также в машине есть портативный чайник и водонагреватель. При необходимости водитель может отдохнуть в комфортабельном спальном отсеке с возможностью просмотра фильмов на мониторе. Стоимость такого автомобиля может достигать 40 млн рублей.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Stories:
Дальний Восток
качество нефтихищение нефтирозлив нефтинезависимые АЗСиранская нефтьпереработка нефтиГазпром нефтибакинская нефтьАЗС БашнефтьАЗС ГазпромнефтьпоставкиКорпорация нефти и газа Грузиитрудноизвлекаемая нефтьКаюм Нефтьперевозка нефтинефть на оборудованиеРН-Северная нефтьсорт нефтипоставки газа в Европудобыча нефтиЭкспорт нефтинефть ВОВэталон нефтьСССР нефтькоэффициент извлечения нефтисреднегодовая цена на нефтьэкспортная пошлина на нефтьпоставки в Китайтранзит российской нефтиэкспорт нефти РоссияИран добыча нефтиГазпром нефть шельфэкспортная пошлина нефтьпоставки газаразлив нефтиГазпром газомоторное топливоцены на топливоимпорт нефтинефть зависимостьдоходы нефтьторговля топливоммировой рынок нефти спрос на нефтьсоглашение о стабилизации цен на топливоТатнефть - АЗС Центркак добывают нефтьГазпром нефть аэромеждународная ассоциация транспортировщиков нефтигазовая заправкаГазпром нефть салаватсокращение добычи нефтидобыча нефти на шельшеНефть и газ &ndash; 2016добыча нефти и газового конденсатаминистр нефти Саудовской АравииСША добыча нефтиквоты на добычу нефтиэлектростанция сырая нефтьпоставка нефтиизбыток нефтисверхвязкая нефтьзагрязненная нефтьпоставки нефтиэкспорт нефти Китайограничение добычи нефтимировой спрос на нефтьпоставканераспределенный фонд нефтьТехнологии в области разведки и добычи нефти 2016банк топливабанк качества нефтиусловия поставки газа в Китайакцизы на бензинпроизводство бензина россияКитай импорт нефтивысокосернистая нефтьтрудная нефтьпотери нефтидобыча нефти"Газпром нефть"разливы нефтивывоз нефтисланцевая нефтьнефть Грузияцены на железнодорожные перевозкилегкая нефтьхищения нефтиМедведица Нефтьразработка нефтиинвестиции в нефтьСССР добыча нефтидобыча нефти СШАзапасы нефти СШАнефть в обмен на товарыгазовые заправкиСША поставки уранадоставка грузов в арктикуАЗСпоставки спгсвоп-поставкиЮгра-ЭкологияМинистерство экологии и природных ресурсов РТАО «Югра-экология»реализация национального проекта «Экология» министерство природных ресурсов и экологиизаправкиПриморьезаправкаАЗС АэроАЗС Татарстанавиационное топливосинтетическое топливоавтомобильное топливомоторное топливоальтернативное топливотопливо нарушениягазомотороное топливожидкое топливопроизводство топливасуточная поставкацены на бензингазомоторное топливокачество бензинаконтрафакт топливоакциз топливобензин Башнефтьпроизводство бензинасинтетический бензинцены на бензин Россияцены на бензинреверсные поставкидобыча нефти в Россиипошлина бензинмарка нефтидобыча нефти в океанекапзатраты нефтьминистр нефтиАЗС GAZPROMтранспортировка нефтихранилище нефтиутечка нефтиБаркиндо. нефть рынокцены на нефтьнефть на войнепоставка нефтепродуктовминистр нефти венесуэлымировой рынок нефтипошлина на нефтьдобыча нефти Россиидобыча нефти 2017НДД. экспортная пошлина на нефтьРоссийского университета нефти и газа имени И.М. Губкинапрогноз цен на нефтьцены на нефть прогноздобыча нефти в 2016добыча нефти в СШАзапасы нефтиИстория нефтинефть СШАЕКА-АЗСгазовые поставкискидки на топливоГазпром нефтьтопливодобыча нефти РФснижение добычи нефтиимпорт бензинабензин импортпрогноз нефтьлидер в области поставки комплексных программных решений для проектированияпрекратил поставкипродажа алкоголя на АЗСэкологияэкологияЭкологиягод экологиибензиндефицит бензинадефицит топливабензин СШАнедолив топливасудовое топливонефть газпоставки топливапоставки российского газапоставка газа в Европупоставки газа на Украинумобильная газовая заправкаАЗСтранспорт международные перевозкиавтоБензиндизельное топливопоставки в Европугаз или бензинэкспорт бензинаперевозкиперевозкавертолетные перевозкиж/д перевозкиГрузиянефтеналивные грузыдоставка сборных грузовдоставка грузов из Германиидоставка грузов из Европынефтьнефтьпроходка нефть и газНефть и КапиталШанхайская биржа нефти и газа экспорт нефти в Европунефть и конденсатевропейский рыно нефти и газаразливы нефтиНефть-активЮКОЛА-нефтьсернистая нефтьцены нефтьтранзит нефтиоборудование добычи нефтицена на нефтьспрос на нефтьрынок топливарынок нефтианалитика нефтьпродажа нефтипоставки на внутренний рынокРынок перевозок нефти и нефтепродуктов
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2020 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес:

690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10

И.о главного редактора Данилова А.В.

Контакты:

Тел./факс: (423) 245-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы:

Тел./факс:8 (423) 245-92-22

+7 984 156-58-77

E-mail: ads@zrpress.ru

Регионы