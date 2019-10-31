Петроглифы Сикачи-Аляна получат престижный статус

- Самым главным требованием к номинируемому в ЮНЕСКО объекту является «выдающееся всемирное значение», которое не имеет национальных границ и представляется важным для современных и будущих поколений человечества в целом. В ближайшее время петроглифы будут внесены в Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации. Для того, чтобы на территории Хабаровского края и всего Дальнего Востока появился объект культурного наследия ЮНЕСКО, нам еще предстоит разработать проект зон охраны, подготовить обширное номинационное досье, а также провести первоочередные охранные мероприятия и благоустройство территории, - сообщил заведующий сектором археологии КГБУ «Центр ОПИК» Артур Ласкин.