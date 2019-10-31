Петроглифы Сикачи-Аляна получат престижный статус

Петроглифы Сикачи-Аляна получат престижный статус

31 октября 2019, 14:38
Общество
Петроглифы могут быть внесены в основный Список всемирного наследия ЮНЕСКО

Петроглифы могут быть внесены в основный Список всемирного наследия ЮНЕСКО

Министерство культуры РФ утвердило государственную историко-культурную экспертизу, подготовленную «Хабаровским краевым центром охраны памятников истории и культуры» на включение объекта в Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов России. Это является важным этапом на пути присвоения петроглифам такого престижного статуса в списке ЮНЕСКО.

В Хабаровском крае 880 объектов археологического наследия, в том числе 10 мест нахождения наскального искусства. Петроглифы Сикачи-Аляна являются самыми известными из них. На сегодняшний день это единственный в крае объект культурного наследия федерального значения. А в 2003 году он был включен в предварительный Список всемирного наследия ЮНЕСКО, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Хабаровского края.

С этого времени не прекращалась научно-исследовательская и организационная работа, направленная на повышение значимости, государственного и мирового статуса петроглифов Сикачи-Аляна. Разработаны несколько проектов музеефикации памятника и создания на его базе историко-культурного заповедника. Большой пласт исследований посвящен документированию древних изображений и окружающего исторического ландшафта.

- Самым главным требованием к номинируемому в ЮНЕСКО объекту является «выдающееся всемирное значение», которое не имеет национальных границ и представляется важным для современных и будущих поколений человечества в целом. В ближайшее время петроглифы будут внесены в Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации. Для того, чтобы на территории Хабаровского края и всего Дальнего Востока появился объект культурного наследия ЮНЕСКО, нам еще предстоит разработать проект зон охраны, подготовить обширное номинационное досье, а также провести первоочередные охранные мероприятия и благоустройство территории, - сообщил заведующий сектором археологии КГБУ «Центр ОПИК» Артур Ласкин.

Петроглифы Сикачи-Аляна датируются периодом начального неолита – XIII–X тыс. до н.э. и заканчивая эпохой раннего средневековья IV–XIII вв. н.э. Это около 350 наскальных изображений зверей, людей, масок, сцен охоты на 120 отдельно лежащих базальтовых валунах и скальных выходах. Петроглифы выполнены в технике пикетажа каменным инструментом.

Журнал "Дальневосточный капитал"

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