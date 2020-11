Стоимость ОСАГО хотят повысить в семь раз

Многим водителям и сегодняшние тарифы не по карману

Многим водителям и сегодняшние тарифы не по карману Автолюбителей, которые ездят без полиса ОСАГО, может ожидать повышение штрафа в семь раз. В Госдуме всерьез задумались над тем, как стимулировать нарушителей приобретать страховки, чтобы обеспечить возмещение ущерба пострадавшим в ДТП. Эта мера обсуждалась в середине октября на рабочей группе Госдумы по совершенствованию закона об ОСАГО, сообщил знакомый с результатами заседания источник «Известий» и подтвердили два участника мероприятия. Один из подходов к ужесточению наказания за езду без страховки — уравнять штраф со средней стоимостью полиса, что семикратно увеличит его размер. Поддерживают идею и страховщики — это, по их мнению, делает езду без полиса бессмысленной. Без вины ущемленные Как обеспечить возмещение ущерба потерпевшим при ДТП, виновник которого не имеет полиса автогражданской ответственности? Этот вопрос обсуждался на рабочей группе Госдумы по ОСАГО в середине октября, рассказал «Известиям» источник, знакомый с результатами мероприятия. Самое очевидное предложение — распространить практику по возмещению ущерба жизни и здоровью из компенсационного фонда Российского союза автостраховщиков (РСА). Однако, по словам собеседника «Известий», категорически против такого варианта выступил представитель Центробанка Владимир Чистюхин. — Реализация предложения о гарантии возмещения вреда потерпевшему в ДТП вне зависимости от наличия полиса ОСАГО у виновника аварии будет снижать стимулы к покупке полиса ОСАГО. Что в условиях низких штрафов расширит число автовладельцев, выезжающих на дорогу без полиса, — пояснили позицию регулятора в пресс-службе ЦБ. При этом, уточнили в Центробанке, на законопослушных автовладельцев дополнительная нагрузка, так как в ОСАГО, по сути, будут зашиты риски автокаско. — По нашим оценкам, такое расширение покрытия приведет к росту страховых выплат не менее чем на 16,6%, что неизбежно вызовет рост стоимости полисов, — привела расчеты пресс-служба ЦБ. В семикратном размере В итоге участники рабочей группы пришли к выводу, что нужно не возмещать ущерб потерпевшим, а стимулировать нарушителей покупать страховку через существенное увеличение штрафа, уточнил источник «Известий». То, что такой вариант действительно обсуждался, «Известиям» подтвердили и участники мероприятия — член комитета ГД по финрынку Алексей Изотов и первый зампред комитета по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков. Оба подчеркнули, что вопрос находится в стадии дискуссии, и готового законопроекта пока нет. Как предположил Алексей Изотов, ясность может возникнуть в ходе парламентских слушаний по либерализации ОСАГО, которые назначены на 18 ноября. Депутат поддерживает позицию ЦБ, что целесообразнее не возмещать ущерб из фонда РСА, а стимулировать нарушителей страховать свою ответственность перед третьими лицами. — Часть автомобилистов не имеют полиса ОСАГО, и когда происходят аварии по их вине, потерпевшие остаются наедине с собой. Поэтому во многих странах, в том же Казахстане, установлены очень большие штрафы за это нарушение (более 4000 в рублевом эквиваленте — «Известия»). Люди без полиса ОСАГО должны нести адекватное наказание, — заявил «Известиям» депутат. По его мнению, штраф за езду без полиса, составляющий 800 рублей, нужно приравнять к средней стоимости страховки — на сегодняшний день она превышает 5400 рублей. В этом случае штраф может вырасти почти в семь раз. Страховщики также поддерживают гармонизацию санкций со стоимостью страховки — это, по их мнению, делает бессмысленной езду без полиса. — Вопрос об установлении конкретных размеров штрафов не находится в компетенции РСА. Но для того, чтобы штраф был эффективен, он должен быть, по крайней мере, сопоставим со стоимостью полиса ОСАГО, — прокомментировали в пресс-службе РСА. По оценкам экспертов, которые привели в союзе автостраховщиков, сейчас закон об ОСАГО не выполняют — то есть ездят без страховки или с поддельным документом — около 3–4 млн автовладельцев. При этом, объяснили в РСА, часть из таких нарушителей — жертвы мошенников, которые продали им фальшивый полис. Но есть и автолюбители, которые сознательно покупают фальшивку за 1000–2000 рублей. В том, что ужесточать наказание за езду без полиса ОСАГО надо, сомнений нет. Другой вопрос — как это делать. Так, в пресс-службе ЦБ «Известиям» заявили: после того, как удалось обеспечить доступность этого вида страхования, водитель без полиса ОСАГО должен осознавать неотвратимость наказания. — И здесь мы видим большой потенциал во внедрении систем автоматической видеофиксации для контроля за наличием у водителей полиса ОСАГО, — отметили в ЦБ. В Минфине полагают, что стимулом для граждан может быть учет особенностей вождения при установлении тарифов. Также в пресс-службе ведомства «Известиям» сообщили, что этому будет способствовать более широкое использование правоприменительных мер, направленных на реализацию принципа неотвратимости наказания — в том числе применения системы видеофиксации. Ни дня без наказания Вячеслав Лысаков из Госдумы также не видит необходимости в прямом повышении штрафов. — Мы буквально стоим перед применением системы автоматической фото- и видеофиксации для определения незастрахованных автомобилей, испытание которой уже прошло в Москве. Она позволяет автоматически, по электронной базе страховщиков, определять в транспортном потоке машины, собственники которых не имеют полиса ОСАГО. Этот опыт, после внесения поправок в КоАП, позволит их штрафовать на всей территории страны, — полагает он. Депутат и ЦБ имеют в виду пилотный проект по проверке наличия полисов ОСАГО через камеры на дорогах, который уже несколько месяцев проходит в Москве. Пока законодательно не разрешено взимать штрафы с нарушителей, им лишь отправляется уведомление о том, что они ездят без полиса. Первый заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков — За первые месяцы эксперимента были выявлены тысячи автовладельцев без полисов ОСАГО. Отметим, около половины обращений в РСА по поводу отсутствия данных в базе АИС (информационная база) РСА вызваны тем, что автовладельцы приобрели фальшивые полисы, — рассказали в пресс-службе союза автостраховщиков. Как полагает Вячеслав Лысаков, если распространить московский пилот и внести законодательные поправки, то камеры будут постоянно фиксировать нарушителей, и им будут выписываться штрафы в нынешнем размере. — Конечно, тут важно уточнить, сколько штрафов может быть выписано за день. Ведь камера может зафиксировать нарушение несколько раз в день, — пояснил депутат. — Разумно, если выписывать штраф можно будет один раз в течение дня. При этом варианте, подсчитал Вячеслав Лысаков, тяжесть наказания может оказаться куда более существенной, чем при простом повышении санкций. — Предположим, человек каждый день выезжает на дорогу без полиса, тогда он получит 30 штрафов за месяц, — отметил он. В этом случае, даже при нынешнем размере наказания, автолюбителю без полиса придется заплатить 24 тыс. рублей, а это хороший стимул приобрести страховку, не сомневается представитель Госдумы. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

