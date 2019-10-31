Стоимость ОСАГО хотят повысить в семь раз

В итоге участники рабочей группы пришли к выводу, что нужно не возмещать ущерб потерпевшим, а стимулировать нарушителей покупать страховку через существенное увеличение штрафа, уточнил источник «Известий». То, что такой вариант действительно обсуждался, «Известиям» подтвердили и участники мероприятия — член комитета ГД по финрынку Алексей Изотов и первый зампред комитета по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков. Оба подчеркнули, что вопрос находится в стадии дискуссии, и готового законопроекта пока нет. Как предположил Алексей Изотов, ясность может возникнуть в ходе парламентских слушаний по либерализации ОСАГО, которые назначены на 18 ноября.