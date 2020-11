В Приморье перестала работать крупная страховая компания

ЦБ отозвал у нее лицензии, в том числе и на осуществление ОСАГО

ЦБ отозвал у нее лицензии, в том числе и на ОСАГО Банк России приказом от 27 октября 2019 года отозвал лицензию на осуществление страхования у акционерного общества "Страховая компания "Стерх", следует из сообщения регулятора. Как отмечается в сообщении, лицензия отозвана в связи с тем, что акционерное общество нарушало порядок инвестирования средств страховых резервов, нарушало более чем на 20% минимально допустимое значение нормативного соотношения собственных средств (капитала) и принятых обязательств, а также неоднократно нарушало требования страхового законодательства. В том числе отозваны лицензии на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни, осуществление добровольного имущественного страхования, на осуществление обязательного страхования гражданской ответственности (ОСАГО) владельцев транспортных средств. «Величина не соответствующих требованиям порядка активов, в которые инвестированы средства страховых резервов, превышает 20%, с нарушением более чем на 20% минимально допустимого значения нормативного соотношения собственных средств (капитала) и принятых обязательств, нарушением правил формирования страховых резервов, повлекшим занижение суммы страховых резервов более чем на 20%», - говорится в сообщении регулятора. Также страховая компания неоднократно нарушала требования страхового законодательства. Первый вице-премьер Якутии Алексей СТРУЧКОВ пояснил, что отзыв лицензий у СК «Стерх» произошел по инициативе правительства Якутии, которое выступает акционером АО СК «Стерх». «Решение, которое принято Банком России, это совместное решение, которое принято по инициативе главного акционера компании - правительства Якутии. Это связано с тем, что у компании объем принятых на себя обязательств по страховым выплатам превышает собственные резервы», - приводит слова г-на Стручкова «Интерфакс – Дальний Восток». По его словам, в мае текущего года после обращений в Российский союз автостраховщиков (РСА) СК «Стерх» получила стоп-лист на выдачу бланков полисов ОСАГО. Летом Банк России провел проверку в СК, по результатам которой выдал рекомендации и установил предписание по формированию плана восстановления платежеспособности и дорезервирования. Стручков уточнил, что к этому времени властям Якутии удалось заинтересовать группу страховых компаний «Югория». Совместно с ней был разработан план основных действий, в соответствии с которым необходимый объем резервирования составлял около 1,5 млрд рублей. Параллельно с этим PricewaterhouseCoopers проводил аудит и уточнение суммы, необходимой для формирования резервов. «Итоги этой проверки для нас неутешительные: по мнению специалистов PricewaterhouseCoopers, объем средств, необходимых для финансовой устойчивости страховой компании, превысил запланированные нами ранее меры государственной поддержки почти в три раза. Примерно 4,1 млрд рублей», - сказал Стручков. После этого власти Якутии выступили инициатором отзыва лицензий у компании. В связи с тем, что значительная часть портфеля «Страховой компании «Стерх» состоит из договоров обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО), Отделение-Национальный банк по Республике Саха (Якутия) Дальневосточного главного управления Центрального банка Российской Федерации разъяснило клиентам страховой компании «Стерх» порядок действий в связи с отзывом лицензий. Для полисов ОСАГО предусмотрен особый порядок – они продолжают действовать, даже если у компании отозвали лицензию. Выплаты осуществляются из гарантийного фонда Российского союза автостраховщиков (РСА). Если авария произошла по вине владельца полиса ОСАГО «Страховой компании «Стерх», то пострадавшему в ДТП следует обратиться за компенсацией в РСА. По другим видам страхования в связи с отзывом лицензии акционерное общество «Страховая компания «Стерх» обязано: — Исполнить обязательства, возникающие из договоров страхования, в том числе произвести страховые выплаты по наступившим страховым случаям в течение шести месяцев; — Не позднее рабочего дня, следующего за днем вступления в силу решения об отзыве лицензии, то есть не позднее 29 октября 2019 года уведомить страхователей, перестраховщиков по договорам страхования, договорам перестрахования об отзыве лицензии, а также о факте и дате досрочного прекращения указанных договоров. Уведомление должно быть размещено в периодических печатных изданиях, на официальном сайте страховщика, также оповещение клиентов может быть организовано с помощью рассылки страхователям СМС-сообщений и (или) сообщений по электронной почте соответственно на номера мобильных телефонов и по адресам электронной почты, которые указаны страхователями при заключении договоров страхования. Действие договоров страхования будет прекращено по истечении 45 календарных дней с даты вступления в силу приказа об отзыве лицензии ― с 11 декабря 2019 года, если более ранний срок не предусмотрен самим договором, сообщает ЯСИА. Досье газеты «Золотой Рог» «Стерх» - универсальная страховая компания, региональная сеть которой включает 65 филиалов в Якутии, а также в Хабаровске, Москве, Владивостоке, Краснодаре и других городах. Головной офис компании находится в Якутске. Компания принадлежит министерству имущественных и земельных отношений Якутии. Согласно данным Банка России, СК «Стерх» по итогам первого полугодия 2019 года занимала 43-е место по размеру собранных премий (1,7 млрд рублей) среди российских страховщиков. Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

