В Приморье перестала работать крупная страховая компания

После этого власти Якутии выступили инициатором отзыва лицензий у компании. В связи с тем, что значительная часть портфеля «Страховой компании «Стерх» состоит из договоров обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО), Отделение-Национальный банк по Республике Саха (Якутия) Дальневосточного главного управления Центрального банка Российской Федерации разъяснило клиентам страховой компании «Стерх» порядок действий в связи с отзывом лицензий. Для полисов ОСАГО предусмотрен особый порядок – они продолжают действовать, даже если у компании отозвали лицензию. Выплаты осуществляются из гарантийного фонда Российского союза автостраховщиков (РСА). Если авария произошла по вине владельца полиса ОСАГО «Страховой компании «Стерх», то пострадавшему в ДТП следует обратиться за компенсацией в РСА. По другим видам страхования в связи с отзывом лицензии акционерное общество «Страховая компания «Стерх» обязано: — Исполнить обязательства, возникающие из договоров страхования, в том числе произвести страховые выплаты по наступившим страховым случаям в течение шести месяцев; — Не позднее рабочего дня, следующего за днем вступления в силу решения об отзыве лицензии, то есть не позднее 29 октября 2019 года уведомить страхователей, перестраховщиков по договорам страхования, договорам перестрахования об отзыве лицензии, а также о факте и дате досрочного прекращения указанных договоров. Уведомление должно быть размещено в периодических печатных изданиях, на официальном сайте страховщика, также оповещение клиентов может быть организовано с помощью рассылки страхователям СМС-сообщений и (или) сообщений по электронной почте соответственно на номера мобильных телефонов и по адресам электронной почты, которые указаны страхователями при заключении договоров страхования.