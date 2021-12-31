Где во Владивостоке пройдёт праздничный фейерверк

Синоптики обещают на 31 декабря морозную, но ясную погоду, и потому можно надеяться, что традиционный новогодний фейерверк во Владивостоке будет хорошо виден горожанам, тем более что пройдёт он на четырёх городских площадках.

Праздничные фейерверки будут даны в посёлке Трудовое, селе Береговое, на острове Попова и на центральной площади столицы ДФО. Начало салюта — в 22 часа, продолжительность по всем адресам составит шесть минут. Разумеется, не салютом единым порадуют горожан на праздник. Как сообщила пресс-служба мэрии Владивостока, 31 декабря и в январе разнообразные праздничные мероприятия. 31 декабря на центральной площади Владивостока с 11 до 23 часов для всех желающих будет работать каток. С 19 часов гостей праздника будут развлекать ростовые куклы, а в 21 час здесь развернется иммерсивный спектакль «Сон в зимнюю ночь» (0+). Завершится представление световым шоу и ярким салютом в 22 часа. Далее — крутой dj-сетом, который начнётся в 01:30 и будет звучать 3 часов утра. Также в это время работает прокат коньков. Катайся хоть всю ночь под музыку! 1 января с 12 до 24 часов на площади будет работать каток, с 15 до 18 часов здесь пройдут занятия с тренером по фигурному катанию. На 14 и 18 часов запланирована иммерсивная программа. Празднование Рождества пройдет на площади с 12 до 14 часов 7 января. Ожидается, что в торжествах примут участие глава города Константин Шестаков и митрополит Владивостокский и Приморский Владимир. Для жителей и гостей города будет организована праздничная концертная программа. 8 января состоится традиционный рождественский фестиваль «Щедрый вечер» — во Дворце культуры железнодорожников (6+). В программе фестиваля — концерт творческих коллективов, выставки, праздник для воспитанников детских реабилитационных центров. Начало гала-концерта — в 15 часов. Бесплатная снежная горка установлена в канун Нового года в парке Минного городка. Все новогодние праздники она ждет ребят и их родителей. Прокатиться на горке можно ежедневно с 11 до 21 часа. Каждый день с 30 декабря по 7 января с 15 до 16 часов ребят и их родителей ждут в гости к Деду Морозу в творческом арт-пространстве «Тигровая гостиная Деда Мороза». Она установлена у здания городской администрации на Океанском проспекте, 20. Лыжная трасса на острове Русский (посёлок Канал, 29) до 9 января будет работать по графику выходного дня — с 10 до 20 часов ежедневно, однако выдача лыж заканчивается в 19.

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