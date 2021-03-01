На острове Русском может появиться крупный спортивный объект

На острове Русском может появиться крупный спортивный объект

Сегодня, 12:48СпортФото: Мария Пушкарева / ИК "Золотой Рог"Место для строительства предложено выбрать уже этим летом
Как сообщили «Золотому Рогу» в пресс-службе правительства края, Федерация тяжелой атлетики России рассматривает Приморье как базу для подготовки и тренировки тяжелоатлетов. Вопрос развития таких видов спорта в регионе обсудили губернатор Приморского края Олег Кожемяко и президент федерации Максим Агапитов.

На базе Дальневосточного федерального университета во Владивостоке в мае и июне планируется подготовка спортсменов перед Олимпийскими играми-2021 в Токио. Однако, как отметил руководитель федерации, в Приморском крае необходимо построить Центр тяжелой атлетики и проводить здесь всероссийские соревнования.

«Приморье для нас — стратегический плацдарм для развития тяжелой атлетики», — считатет Максим Агапитов.

Олег Кожемяко поблагодарил российскую федерацию тяжелой атлетики за проводимую работу, отметив ее значительный вклад в развитие отечественного спорта. «Это большая и нужная работа. Приморский край, в свою очередь, готов оказать содействие, в том числе рассмотреть возможность строительства Центра тяжелой атлетики, например, на острове Русском», — заявил губернатор, предложив летом выбрать возможные места размещения объекта.

Как сообщается, Федерация тяжелой атлетики России и министерство спорта Приморского края подписали соглашение о сотрудничестве в подготовке спортсменов и соревнований.

Сюжеты:
Приморье
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