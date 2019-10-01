Летняя Бизнес-спартакиада Приморья-2019 стартовала во Владивостоке

Следующий этап баталий развернется 2 октября. На этот раз командам будет предложено блеснуть эрудицией в интеллектуальных играх. По опыту Зимней Бизнес-спартакиады, это весьма востребованный вид соревнований, и на сей раз участие в них подтвердили 20 команд. Таким образом, в ближайшую среду конгресс-отель «Экватор» примет на своей площадке более 150 игроков, каждый из которых способен помочь завоевать своей команде драгоценные баллы и подняться по турнирной таблице.