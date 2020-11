Летняя Бизнес-спартакиада Приморья-2019 стартовала во Владивостоке

34 команды ведущих компаний Приморья будут бороться за победу в 13 видах спорта

34 команды ведущих компаний Приморья будут бороться за победу в 13 видах спорта 28 сентября во Владивостоке в парке им.Лазо на станции Санаторной традиционными гонками на лодках класса «дракон» началась Летняя Бизнес-спартакиады Приморья-2019, организованная при поддержке департамента физической культуры и спорта администрации Приморского края. 34 команды ведущих компаний края до 10 ноября будут бороться за победу в каждом состязании, а шесть из них - за общекомандный Кубок. Свое участие в более чем 11 видах спорта заявили ООО «МАЗДА СОЛЛЕРС Мануфэкчуринг Рус», DNS, ПАО СКБ «Примсоцбанк», «Сoca-Cola ЭйчБиСи Россия», Дальневосточного ГУ Банка России, объединение предпринимателей «Опора России». Всего же в этом году спортсмены-любители смогут продемонстрировать свое мастерство, физическую подготовку и командный дух в 13 видах спорта: гребле на лодках класса «дракон», пейтболе, мини-футболе, биллиарде, настольном теннисе, боулинге, пулевой стрельбе, плавании, волейболе, стритболе, картинге, интеллектуальных играх. Впервые в программу вошел бадминтон, который ранее участвовал лишь в зимней Бизнес-спартакиаде. Первые результаты стартовавшей Летней Бизнес-спартакиады-2019 были показаны в гонках на лодках класса «дракон», которые по праву стали визитной карточкой проекта. Из 10 команд, принявших участие в соревнованиях на водной дорожке, 28 сентября были определены лидеры. В финальном заезде первым финишировал экипаж компании DNS. За ней пришли команды «ПримСоцБанка» и Дальневосточного ГУ Банка России. Как всегда, болельщики не щадили сил, поддерживали своих фаворитов. Не менее увлекательно прошли 29 сентября выступления бадминтонистов. У женщин лидировали спортсмены-любители «Дальприбора», второе место заняла прекрасная половины команды Дальневосточного ГУ Банка России и третье – «ПримСоцБанка». В мужской группе первую строчку рейтинга также завоевала команда «Дальприбора», далее – ГК «Доброфлот» и DNS. В этот же день состоялись соревнования в «бассейне №1 г.Владивостока» - СК «World Class». В этом году по плаванию было заявлено шесть команд. По итогам турнира места распределились следующим образом: на первую позицию вырвалась команда Дальневосточного ГУ Банка России, второе место завоевала ООО «МАЗДА СОЛЛЕРС Мануфэкчуринг Рус», на третьем оказалась ГК «Доброфлот». Следующий этап баталий развернется 2 октября. На этот раз командам будет предложено блеснуть эрудицией в интеллектуальных играх. По опыту Зимней Бизнес-спартакиады, это весьма востребованный вид соревнований, и на сей раз участие в них подтвердили 20 команд. Таким образом, в ближайшую среду конгресс-отель «Экватор» примет на своей площадке более 150 игроков, каждый из которых способен помочь завоевать своей команде драгоценные баллы и подняться по турнирной таблице. Итак, Летняя Бизнес-Спартакиада-2019 стартовала. Впереди бескомпромиссная борьба, яркие эмоции и бесстрастные секунды. Но побороться - стоит! Газета "Золотой Рог", Владивосток.

