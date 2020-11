"Спартак-Приморье" набрал победный ход

Баскетбольная команда везет во Владивосток еще один кубок

Баскетбольная команда везет во Владивосток еще один кубок Баскетбольнаый клуб «Спартак-Приморье» одержал три победы в трех матчах и занял первое место на предсезонном Кубке Дружбы в Ярославле. Это уже второй триумф красно-белых в межсезонье. Ранее «Спартак-Приморье» одержал пять в пяти матчах в Ижевске и стал победителем предсезонного турнира на призы завода «Купол». 12 октября «Спартак-Приморье» стартует в регулярном первенстве Суперлиги – Первый дивизион домашним поединком против московской «Руны-Баскет», дебютанта турнира. Ярославль. Положение команд: 1. «Спартак-Приморье» - 6 очков (3 победы/0 поражений) 2. «Буревестник» - 5 (2/1) 3. «Восток-65» - 4 (1/2) 4. «Университет-Югра» - 3 (0/3) Результаты игр: 27.09.2019 «Университет-Югра» (Сургут) - «Спартак-Приморье» (Приморский край) 80:103 (17:27, 24:28, 16:32, 23:16) «Спартак-Приморье»: Торопов - 24 очка (5 подборов), Шелекето - 18 (1 подбор, 3 передачи, 1 перехват), Митчелл - 16 (3 подбора, 10 передач, 4 перехвата), Захаров - 14 (3 подбора, 2 передачи, 1 перехват), Вздыхалкин - 13 (2 подбора, 3 передачи, 2 перехвата), Щербенев - 8 (3 передачи, 1 перехват), Курцевич - 5 (3 подбора, 1 передача), Зверков - 4 (4 подбора, 4 передачи, 1 перехват), Пилипчук - 1 (1 подбор), Форналев. 28.09.2019 «Буревестник» (Ярославль) - «Спартак-Приморье» (Приморский край) 71:92 (20:31, 20:17, 20:22, 11:22) «Спартак-Приморье»: Шелекето - 19 очков (10 подборов, 4 передачи, 1 перехват), Митчелл - 14 (2 подбора, 3 передачи, 3 перехвата), Захаров - 13 (4 подбора, 3 передачи, 1 перехват), Щербенев - 10 (1 подбор, 3 передачи, 1 перехват), Вздыхалкин - 9 (3 подбора, 1 перехват), Торопов - 8 (7 подборов, 2 передачи, 1 перехват), Зверков - 8 (3 подбора), Пилипчук - 6 (1 передача), Курцевич - 5 (2 подбора, 1 перехват), Джитте (2 подбора). 29.09.2019 «Спартак-Приморье» (Приморский край) - «Восток-65» (Южно-Сахалинск) 91:78 (23:26, 24:13, 19:17, 25:22) «Спартак-Приморье»: Зверков - 20 очков (4 подбора, 2 передачи, 1 перехват, 1 блокшот), Захаров - 20 (6 подборов, 2 перехвата), Вздыхалкин - 15 (3 подбора, 1 передача, 1 блокшот), Митчелл - 11 (3 подбора, 8 передач, 2 перехвата), Курцевич - 7 (2 передачи, 1 блокшот), Шелекето - 6 (1 подбор, 2 передачи, 1 блокшот), Торопов - 4 (3 побора, 2 передачи), Щербенев - 3 (1 подбор, 3 передачи), Пилипчук - 3 (1 подбор, 1 перехват), Джитте - 2 (3 подбора). Газета "Золотой Рог", Владивосток. Фото БК «Спартак-Приморье»

