"Спартак-Приморье" набрал победный ход

Баскетбольнаый клуб «Спартак-Приморье» одержал три победы в трех матчах и занял первое место на предсезонном Кубке Дружбы в Ярославле. Это уже второй триумф красно-белых в межсезонье. Ранее «Спартак-Приморье» одержал пять в пяти матчах в Ижевске и стал победителем предсезонного турнира на призы завода «Купол». 12 октября «Спартак-Приморье» стартует в регулярном первенстве Суперлиги – Первый дивизион домашним поединком против московской «Руны-Баскет», дебютанта турнира.