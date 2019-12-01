"Спартак-Приморье" сделал невозможное

- Ключ к победе – сумасшедший настрой наших игроков и командная игра. Думаю, наконец-то мы показали перед своими болельщиками потенциал, который мы имеем. Мне даже не пришлось использовать все количество тайм-аутов, хотя предполагали, что игра с «Самарой» будет тяжелой, очко в очко. Все понимают, что это за соперник – два сезона в финале, действующий чемпион. Спасибо ребятам, хорошая игра с их стороны. Проиграли подбор в первой четверти, но потом призвали к этому и тотально доминировали на «щитах», – это говорит о том, что каждый выкладывался сегодня на 150 процентов. А 19 результативных передачи говорит о том, что играли в командный баскетбол. Что касается соперника, «Самара» может играть лучше. Поэтому нам не стоит почивать на лаврах, а надо готовиться к матчу второго круга в гостях.