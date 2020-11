"Спартак-Приморье" сделал невозможное

Подопечные Максима Учайкина не оставили ни единого шанса чемпиону Суперлиги

Подопечные Максима Учайкина не оставили ни единого шанса чемпиону Суперлиги Баскетбол. Суперлига - Первый дивизион. Регулярное первенство. 1 декабря. Владивосток, с/к «Олимпиец». «Спартак-Приморье» (Приморский край) - «Самара» (Самара) 79:65 (19:17, 17:9, 23:13, 20:26) «Спартак-Приморье»: Митчелл – 14 очков (3 подбора, 7 передач, 1 перехват), Шелекето – 12 (6 подборов, 2 передачи, 1 перехват), Вздыхалкин – 11 (4 подбора, 1 перехват), Торопов – 10 (11 подборов, 2 перехвата, 1 блокшот), Захаров – 10 (4 подбора, 1 передача), Зверков – 7 (3 подбора, 2 передачи), Колюшкин – 5 (2 подбора, 1 передача, 1 блокшот), Щербенев – 5 (4 передачи), Писклов – 3 (2 подбора), Курцевич – 2 (3 подбора, 1 передача), Денисов. «Самара»: Пичкуров – 16 очков, Дыбовский - 11, Глазунов - 7, Войтюк – 6, Лавников - 6, Кашин – 5, Савенков – 5, Рассказов - 3, Смыгин – 2, Джаксен - 2, Шевкопляс - 2. В матче лидеров «Спартак-Приморье» одержал победу над «Самарой» со счетом 79:65 и вышел на единоличное первое место в турнирной таблице Суперлиги. 30 ноября в «Олимпийце» встретятся два лидера чемпионата – «Спартак-Приморье» и «Самара». Начало матча в 19:00. Вход свободный на боковые секторы трибун. Максим УЧАЙКИН, главный тренер БК «Спартак-Приморье»: - Ключ к победе – сумасшедший настрой наших игроков и командная игра. Думаю, наконец-то мы показали перед своими болельщиками потенциал, который мы имеем. Мне даже не пришлось использовать все количество тайм-аутов, хотя предполагали, что игра с «Самарой» будет тяжелой, очко в очко. Все понимают, что это за соперник – два сезона в финале, действующий чемпион. Спасибо ребятам, хорошая игра с их стороны. Проиграли подбор в первой четверти, но потом призвали к этому и тотально доминировали на «щитах», – это говорит о том, что каждый выкладывался сегодня на 150 процентов. А 19 результативных передачи говорит о том, что играли в командный баскетбол. Что касается соперника, «Самара» может играть лучше. Поэтому нам не стоит почивать на лаврах, а надо готовиться к матчу второго круга в гостях. Домашняя серия «Спартака-Приморье» продолжится 8 декабря, соперником нашей команды будет ярославский «Буревестник». Начало матча в 19:00. БК «Восток-65» под руководством Эдуарда САНДЛЕРА разгромил в Южно-Сахалинске БК «Уфимец» 91:63. Фото БК «Спартак-Приморье»

