Приморские паралимпийцы приняли участие в чемпионате России

Сборная Приморского края приняла участие в чемпионате России по регби на колясках среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, который прошел в Крыму с 18 по 21 ноября.

Приморские спортсмены заняли четвертое место, выполнив при этом норматив кандидатов в мастера спорта, что позволит им принимать участие в международных соревнованиях. Поездка турнир, а также тренировочные сборы спортсменов-колясочников были организованы по поручению главы региона Олега Кожемяко при поддержке Минспорта Приморья и регионального отделения партии «Единая Россия». Соперниками наших паралимпийцев стали команды из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Кузбасса, сообщили в региональном министерстве физкультуры и спорта. «Впечатления хорошие от соревнований. Немного, устали туда-сюда добираться, а вообще – все хорошо. Со всеми познакомились – с ребятами из других команд, классные игроки из Москвы и Питера. Команды сильные у них. Нам не хватает тренировки, чтобы сыграть хорошо против них. Но играли все равно достойно», – рассказал игрок сборной Приморского края по регби на колясках Алексей Мондиков. Регби на колясках – вид спорта, входящий в программу Паралимпийских игр с 1996 годы. Матчи проводятся между двумя командами по четыре игрока в каждой. Команды набирают очки, когда игроки касаются или пересекают линию ворот соперника мячом, над которым команда осуществляет контроль. Возможны следующие действия с мячом: передача, бросок, удар, крученый удар, дриблинг или передвижение с ним в любом направлении, ограниченном действующими правилами. Команда, набравшая большее количество очков к окончанию игры, признается победителем.

