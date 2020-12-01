Приморские паралимпийцы приняли участие в чемпионате России

«Впечатления хорошие от соревнований. Немного, устали туда-сюда добираться, а вообще – все хорошо. Со всеми познакомились – с ребятами из других команд, классные игроки из Москвы и Питера. Команды сильные у них. Нам не хватает тренировки, чтобы сыграть хорошо против них. Но играли все равно достойно», – рассказал игрок сборной Приморского края по регби на колясках Алексей Мондиков.