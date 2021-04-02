Со следующего года россияне смогут монетизировать занятия фитнесом

Со следующего года россияне смогут монетизировать занятия фитнесом
Сегодня, 15:44СпортФото: Медиахолдинг1Mi«Спортивный» вычет можно будет получить не только на себя, но и на детей
Закон, по которому граждане с 2022 года смогут получать налоговый вычет за физкультурно-оздоровительные услуги, одобрен в третьем чтении

По принятому закону такой социальный вычет будет предоставляться с января 2022 года на услуги организаций и индивидуальных предпринимателей, включенных в соответствующий список Минспорта, сформированный на основании данных, которые предоставят регионы. Порядок ведения такого перечня и критерии включения в него организаций и ИП определит Правительство, сообщается на сайте Госдумы.

«Мы принимаем эти поправки сейчас, когда здоровье людей особенно важно», — отмечал ранее Вячеслав Володин. «Уже существуют налоговые вычеты на лечение, обучение, благотворительность, на покупку недвижимости, для предпринимателей есть свои вычеты. И все они стимулируют развитие экономики, влияют положительно на качество жизни», — подчеркнул он.

По словам Председателя ГД, «появление нового налогового вычета на физкультурно-оздоровительные услуги говорит о том, что государство приравнивает эти расходы к социально значимым, и это действительно так, потому что это расходы на здоровье наших граждан».

Для получения вычета налогоплательщик должен будет предоставить документы, подтверждающие фактические расходы на оплату физкультурно-оздоровительных услуг. Это копия договора и кассовый чек.

По принятому закону такой социальный вычет будет предоставляться с января 2022 года
Фото:Медиахолдинг1Mi

Налоговый вычет на физкультуру будет предоставляться в размере фактически произведенных расходов, но не более 120 тыс. рублей в год в совокупности с другими социальными вычетами.

«Спортивный» вычет можно будет получить не только на себя, но и на детей.

Также принят закон, устанавливающий понятие физкультурно-оздоровительной услуги. Это услуга, оказываемая физкультурно-спортивными организациями и ИП, осуществляющими деятельность в области физической культуры и спорта, направленную на удовлетворение потребностей граждан в поддержании и укреплении здоровья, физической подготовке и физическом развитии, включающую в себя, в том числе проведение физкультурных мероприятий.

Перечень видов физкультурно-оздоровительных услуг и правила их оказания также утвердит Правительство.

Сюжеты:
Приморье
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