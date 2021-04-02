Со следующего года россияне смогут монетизировать занятия фитнесом

По принятому закону такой социальный вычет будет предоставляться с января 2022 года на услуги организаций и индивидуальных предпринимателей, включенных в соответствующий список Минспорта, сформированный на основании данных, которые предоставят регионы. Порядок ведения такого перечня и критерии включения в него организаций и ИП определит Правительство, сообщается на сайте Госдумы.
«Мы принимаем эти поправки сейчас, когда здоровье людей особенно важно», — отмечал ранее Вячеслав Володин. «Уже существуют налоговые вычеты на лечение, обучение, благотворительность, на покупку недвижимости, для предпринимателей есть свои вычеты. И все они стимулируют развитие экономики, влияют положительно на качество жизни», — подчеркнул он.
По словам Председателя ГД, «появление нового налогового вычета на физкультурно-оздоровительные услуги говорит о том, что государство приравнивает эти расходы к социально значимым, и это действительно так, потому что это расходы на здоровье наших граждан».
Для получения вычета налогоплательщик должен будет предоставить документы, подтверждающие фактические расходы на оплату физкультурно-оздоровительных услуг. Это копия договора и кассовый чек.
Налоговый вычет на физкультуру будет предоставляться в размере фактически произведенных расходов, но не более 120 тыс. рублей в год в совокупности с другими социальными вычетами.
«Спортивный» вычет можно будет получить не только на себя, но и на детей.
Также принят закон, устанавливающий понятие физкультурно-оздоровительной услуги. Это услуга, оказываемая физкультурно-спортивными организациями и ИП, осуществляющими деятельность в области физической культуры и спорта, направленную на удовлетворение потребностей граждан в поддержании и укреплении здоровья, физической подготовке и физическом развитии, включающую в себя, в том числе проведение физкультурных мероприятий.
Перечень видов физкультурно-оздоровительных услуг и правила их оказания также утвердит Правительство.