Помощник Президента РФ: Игры «Дети Азии» организованы в Приморье на высшем уровне

– Всё сделано достойно, площадки оборудованы по международным стандартам, великолепная церемония открытия игр. Мероприятие такого уровня, как во Владивостоке, могут провести в Азии всего несколько стран. Игры удались, приехали ребята из 13 стран, поэтому интерес к ним огромный, – заявил помощник Президента РФ.