Помощник Президента РФ: Игры «Дети Азии» организованы в Приморье на высшем уровне

Помощник Президента РФ: Игры «Дети Азии» организованы в Приморье на высшем уровне

Помощник Президента РФ: Игры «Дети Азии» организованы в Приморье на высшем уровне

Вчера, 10:24
Спорт
Фото: пресс-служба правительства Приморского края
В Приморье проходят международные спортивные игры «Дети Азии». Помощник Президента России Игорь Левитин, Министр спорта РФ Олег Матыцин и Губернатор Приморского края Олег Кожемяко 29 июля побывали на спортивных площадках города, осмотрели деревню спортсменов и пообщались с юными спортсменами.

Осмотр высокие гости начали со стадиона «Динамо», где проведена глубокая модернизация.

В крае налажена хорошая практика, когда инвесторы вкладывают средства в развитие спорта. Как пример – стадион «Динамо», где сделана баскетбольная площадка, беговые дорожки именно бизнесом, – подчеркнул глава региона.

Игорь Левитин отметил высокий уровень организации Игр в Приморье.

Всё сделано достойно, площадки оборудованы по международным стандартам, великолепная церемония открытия игр. Мероприятие такого уровня, как во Владивостоке, могут провести в Азии всего несколько стран. Игры удались, приехали ребята из 13 стран, поэтому интерес к ним огромный, – заявил помощник Президента РФ.

Олег Кожемяко и Игорь Левитин побывали и на центральной площади Владивостока. Там проводятся соревнования по пляжному волейболу и баскетболу.

Губернатор Приморья и помощник Президента РФ пообщались со спортсменами и волонтёрами игр в «Русской избе» на территории ВДЦ «Океан». Ребята с удовольствием рассказали о своих спортивных успехах и поделились планами на будущее.

Олег Кожемяко отметил, что международные соревнования в Приморье будут проводить регулярно.

Добавим, что в Приморье реализуется государственная программа Приморского края «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2020-2027 годы.

Сюжеты:
Приморский край
спорт
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