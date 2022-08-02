Современный центр уличного футбола открылся во Владивостоке

Мини-футбол или уличный футбол – это формат популярной игры с командами по пять человек, который позволяет быстро организовать команду и не требует серьёзной физической подготовки, удобен для проведения тренировок и мастер-классов.

Новый спортивный объект – это результат совместной работы группы компаний «Востокцемент» и спортобщества «Динамо» О, спорт! Ты – мир! Новый центр уличного футбола расположился в районе стадиона «Динамо» – на пересечении улиц Батарейной и Пограничной. Это три площадки размером 30х15 метров для игры в мини-футбол с искусственным газоном, бортами и раздевалками. Созданы условия и для любителей погонять мяч после захода солнца: пространство оснащено ярким освещением, поэтому даже вечером спортсмены маневрируют по полю без каких-либо препятствий. Зрители могут наблюдать за ходом тренировок и матчей в специально оборудованном секторе. В день официального открытия юные футболисты успели сыграть на новых площадках и оценить спортивное пространство. Фото: Алиса Сухарева "Золотой Рог" В торжественной церемонии открытия центра уличного футбола приняли участие губернатор Приморского края Олег Кожемяко, министр физической культуры и спорта края Жан Кузнецов, глава Владивостока Константин Шестаков, начальник УФСБ по Приморскому краю Денис Симонов, первый заместитель генерального директора Востокцемента Владимир Пушкарёв, управляющий ПСО «Динамо» Эдуард Сандлер. Конечно же, здесь собрались и будущее хозяева поля – профессиональные и начинающие спортсмены. – Это радостное событие – мы открываем новые спортивные площадки в самом центре Владивостока на стадионе «Динамо». Уличный футбол – это новый формат, и возможность поиграть в него, безусловно, станет мотивацией для всех тех ребят, которые любят активный образ жизни, хотят заниматься спортом и поддерживать хорошую форму. Удобное расположение, красивое оформление – эти площадки отлично дополняют спортивную инфраструктуру города. В скором времени здесь будут заниматься сотни ребят. Надеюсь, они вырастут прекрасными футболистами, будут играть и защищать честь нашего края на соревнованиях, – отметил Олег Кожемяко. С отдельными словами благодарности глава региона обратился к руководству группы компаний «Востокцемент», отметив инициаторов проекта за возрождение футбола как массового вида спорта, и вручив благодарственное письмо коллективу цементного холдинга. Первый заместитель гендиректора Востокцемента Владимир Пушкарёв пожелал спортсменам побед и новых достижений Фото: Алиса Сухарева "Золотой Рог" – Востокцемент активно поддерживает спорт в тех регионах, где присутствуют наши предприятия. Несколько месяцев назад с предложением принять участие в этом проекте к нам обратилось руководство спортобщества «Динамо», мы, не раздумывая, согласились. Ведь для горожан подобные спортивные объекты – это возможность заниматься спортом и укреплять своё здоровье. Пусть центр уличного футбола всегда будет полон людьми, а спортсменам желаю побед и новых достижений, – сказал Владимир Пушкарёв. Фото: Алиса Сухарева "Золотой Рог" Мини-футбол или уличный футбол – это формат популярной игры с командами по пять человек, который позволяет быстро организовать команду и не требует серьёзной физической подготовки, удобен для проведения тренировок и мастер-классов. Кроме того, на территории центра запланировано проведение соревнований, а воспитанники спортивных школ будут тренироваться здесь бесплатно. – Мальчишки постарше точно знают, что такое погонять «на резинке» у Динамо. В моём студенчестве это была одна из самых любимых площадок для молодёжи. Сейчас здесь сделана хорошая инфраструктура – центр непременно станет культовым среди юных любителей футбола, – заметил мэр Владивостока Константин Шестаков. Зрелищным завершением церемонии открытия центра уличного футбола стал матч микс-составов футбольного клуба «Динамо-Владивосток» и владивостокского филиала Футбольной академии имени Льва Яшина. – Такие новости воспринимаются с позитивом. Замечательно, что во Владивостоке появляются новые спортивные объекты. На полях для мини-футбола смогут играть любители, к тому же эти площадки отлично подходят для тренировки детей, – рассказал футболист «Динамо-Владивосток» Максим Чуфыров. Фото: Алиса Сухарева "Золотой Рог" …и не только футбол Для группы компаний «Востокцемент» финансирование центра уличного футбола во Владивостоке является составляющей социальной программы поддержки территорий, где расположены предприятия цементного холдинга. Поддержка спорта – как спортсменов и команд, так и содействие появлению новых спортивных объектов – существенная часть этого направления. Только за последние годы благодаря компании различные спортплощадки появились в Приморье, Еврейской автономной области и Республике Саха (Якутия). Фото: Алиса Сухарева "Золотой Рог" В этом году компания стала партнёром Международных спортивных игр «Дети Азии» во Владивостоке. В якутском Покровске сдан в эксплуатацию новый спортивный комплекс, часть работ по возведению которого профинансировал Якутцемент. В Спасске-Дальнем продолжается поддержка спортшколы «Атлант» – её воспитанники защищают честь региона в соревнованиях «Дети Азии». Ксения ЗАБЕЛИНА Фото: Алиса Сухарева

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