Хоккейный "Адмирал" в сезон входит без текущих долгов

Но по старым еще не рассчитался Клубы Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) не имеют финансовых задолженностей на старте сезона-2019/20, сообщил президент лиги Дмитрий ЧЕРНЫШЕНКО. «Мы в этот сезон впервые вступаем без долгов в клубах, у нас абсолютно нет долгов. К ситуации в «Адмирале» мы относимся спокойно, потому что некоторые судебные дела продолжаются», - сказал функционер. Хоккейный клуб «Адмирал» занимает последнюю строчку в рейтинге эффективности клубов КХЛ, имеет финансовые задолженности перед сотрудниками за прошлые годы. Отметим, что подопечные Сергея СВЕТЛОВА закончили серию предсезонных матчей третьей победой подряд. 3 сентября наша команда сыграет в Нур-Султане с «Барысом». Начало встречи в 16:30 (мск), 23:30 (вдк). Газета "Золотой Рог", Владивосток. Фото ХК "Адмирал"

