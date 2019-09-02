Хоккейный "Адмирал" в сезон входит без текущих долгов

Хоккейный "Адмирал" в сезон входит без текущих долгов

2 сентября 2019, 10:11
Спорт
Но по старым еще не рассчитался

Но по старым еще не рассчитался

Клубы Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) не имеют финансовых задолженностей на старте сезона-2019/20, сообщил президент лиги Дмитрий ЧЕРНЫШЕНКО.

«Мы в этот сезон впервые вступаем без долгов в клубах, у нас абсолютно нет долгов. К ситуации в «Адмирале» мы относимся спокойно, потому что некоторые судебные дела продолжаются», - сказал функционер.

Хоккейный клуб «Адмирал» занимает последнюю строчку в рейтинге эффективности клубов КХЛ, имеет финансовые задолженности перед сотрудниками за прошлые годы. Отметим, что подопечные Сергея СВЕТЛОВА закончили серию предсезонных матчей третьей победой подряд. 3 сентября наша команда сыграет в Нур-Султане с «Барысом». Начало встречи в 16:30 (мск), 23:30 (вдк).

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Фото ХК "Адмирал"

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