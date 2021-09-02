Бесплатное обучение у тренеров высшего класса: в Приморье открылась новая футбольная академия

На церемонии открытия в академию были приняты 7 ребят, приветственное слово произнёс приморский министр спорта Жан Кузнецов.
Он поздравил новичков с началом занятий в футбольной академии и рассказал, что футбольное поле стадиона полностью соответствует международным требованиям благодаря проведённой несколькими годами ранее реконструкции.
Все занятия будут бесплатными для юных футболистов и их родителей – государство берёт на себя оплату расходов на снаряжение, работы всех 8 местных тренеров и других расходов. Педагоги смогут стажироваться в Москве, что обеспечит высокую квалификацию тренерского состава.
В академию «Динамо» уже были приняты свыше 130 юных приморцев, в скором времени начнут обучение ещё порядка 120 школьников 2008-2013 годов рождения. Дополнительный набор планируется уже в ближайшие недели. Ребята, родившиеся в 2014 году, смогут попасть в академию в 2022.
К обучению могут присоединиться не только дети из Владивостока, но и ребята из Артёма и Надеждинского района.
Как считает директор по развитию академии Денис Дмитриев, открытие этого учреждения приведёт к росту конкуренции между футбольными школами региона, что пойдёт на пользу подготовке нового поколения футболистов в Приморье.
Свою роль в открытии академии «Динамо» сыграли краевое правительство, администрация Владивостока, ПАО ВТБ и ПАО «РусГидро». Учреждение было открыто в рамках реализации государственной программы Приморского края «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2020-2027 годы.