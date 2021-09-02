Бесплатное обучение у тренеров высшего класса: в Приморье открылась новая футбольная академия

Все занятия будут бесплатными для юных футболистов и их родителей – государство берёт на себя оплату расходов на снаряжение, работы всех 8 местных тренеров и других расходов. Педагоги смогут стажироваться в Москве, что обеспечит высокую квалификацию тренерского состава.