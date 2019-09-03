В рамках ВЭФ "Луч" сыграет с японскими студентами

Пресс-служба «Луча» отмечает, что студенческий статус соперника не должен смущать. Студенческая сборная Японии по футболу стала победительницей Универсиады-2019, которая проходила в Неаполе. В финале турнира японская команда одержала победу над командой Бразилии со счетом 4:1.