В рамках ВЭФ "Луч" сыграет с японскими студентами

Матч планирует посетить министр спорта

Матч планирует посетить министр спорта 4 сентября в рамках спортивной программы V Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке состоится международный футбольный матч - местный «Луч» примет японскую команду «Кобальт Осака», выступающую во втором по силе дивизионе региональной лиги Kansai. Начало в 19 часов, вход свободный. В качестве почетного гостя матч планирует посетить министр спорта РФ Павел КОЛОБКОВ. Пресс-служба «Луча» отмечает, что студенческий статус соперника не должен смущать. Студенческая сборная Японии по футболу стала победительницей Универсиады-2019, которая проходила в Неаполе. В финале турнира японская команда одержала победу над командой Бразилии со счетом 4:1. Газета "Золотой Рог", Владивосток. Фото ФК «Луч»

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter