Футбольный "Луч" в 2019 году получил более 190 млн рублей только от края

Тем временем стало известно, что с сезона-2020/21 в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ) будет четыре группы вместо нынешних пяти. Под сокращение подает как раз зона «Восток», в которой может оказаться «Луч» в случае неудачного выступления во второй части первенства ФНЛ. Реформа предусматривает, что команды из группы «Восток» будут переведены в «Центр», «Запад» и «Урал-Приволжье» - в каждую по два коллектива. А это значит, что вернуться в первый дивизион будет куда сложнее, чем сегодня остаться в нем.