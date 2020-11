Приморцы обратились с открытым письмом о помощи к губернатору Приморья Олегу Кожемяко

Долги, угроза банкротства и полного исчезновения команды - итог бездействия чиновников

Пресс-конференция, посвященная окончанию осеннего отрезка первенства Олимп-ФНЛ 2019-2020 годов, состоялась во вторник 3 ноября, в гостинице «Экватор», во Владивостоке. На вопросы журналистов ответили врио исполнительного директора ФК «Луч» Евгений Стрижиченко, вице-капитан команды, воспитанник приморского футбола Максим Насадюк, директор Центра подготовки юных футболистов ФК «Луч» Юрий Болобонкин. В конце пресс-конференции Евгений Стрижиченко огласил текст открытого письма от лица игроков и персонала, ветеранов и болельщиков футбольного клуба «Луч» губернатору Приморского края Олегу Кожемяко. Причины, по которым культовый футбольный клуб Приморья решил обратиться к главе края, Евгений Стрижиченко назвал еще в начале пресс-конференции. На протяжении нескольких сезонов «желто-синие» испытывают острую финансовую недостаточность. В настоящее время клуб находится в стадии наблюдения в рамках дела о банкротстве, разбираемого Приморским арбитражным судом. 12 декабря состоится очередное заседание, на котором может быть принято судьбоносное для «Луча» решение. Если клуб признают банкротом, бренд клуба, согласно правилам РФС, нельзя будет применять в течение четырех лет. Футбольная команда во Владивостоке может появиться, но это будет уже не легендарный «Луч», игравший три сезона в премьер-лиге и занявший там в 2006 году 7-е место, чуть-чуть не дотянувшись до зоны Еврокубков. Постепенно забудутся победы над грандами отечественного футбола (один разгром газзаевского ЦСКА со счетом 4:0 чего стоит!). У приморских мальчишек, мечтающих выйти на поле в футболке «Луча», пропадет серьезная мотивация играть в футбол на профессиональном уровне. Лишившись своего флагмана, пойдет на дно и весь приморский футбол. Подобных примеров хватает: «Спартак» (Нальчик), «Ротор» (Волгоград), «Амкар» (Пермь) – самые яркие из них. Для того чтобы бренд «Луча» не стал достоянием пыльных архивов, необходимо принимать срочные антикризисные меры. Как следует из письма губернатору, озвученному на пресс-конференции, в ходе проведенного серьезного аудита в клубе были вскрыты факты хищения средств предыдущими руководителями: Голубчиковым и Данюковым. До ноября 2017 года ими искусственно сформирована кредиторская задолженность клуба в сумме более 400 млн рублей. В результате проведенного служебного расследования были вскрыты вопиющие факты сознательного доведения клуба до банкротства. Одним из таких являются действия по предварительному сговору Голубчикова, Данюкова и физлица с целью хищения по фиктивным договорам займа денежных средств в размере 20 млн рублей, которые затем взысканы ими в судебном порядке с АФК «Луч-Энергия». Как утверждается в письме губернатору, клуб сознательно подводили к банкротству. Также проверкой установлено, что деньги от сдачи в аренду футбольных полей с 2015 по 2017 годы в сумме 7 млн рублей были присвоены Голубчиковым и Данюковым. Таким образом, в их действиях аудиторы усмотрели признаки составов преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом РФ. Соответствующие материалы переданы в Управление УМВД России по городу Владивостоку в августе 2019 года. В 2017 году у клуба наконец-то появился стратегический партнер и спонсор – ГК «Аква-Ресурсы», благодаря которому клуб вообще продолжил свое существование. В результате сотрудничества была реструктуризирована задолженность, повышена финансовая дисциплина. Игроки и персонал стали получать заплату. Долги у клуба есть и сейчас. Но они значительно уменьшились (с 400 млн рублей до 200 млн рублей), и прошлый сезон «Луч» завершил на 11-м месте в турнирной таблице. «Важно отметить, что на средства спонсора существует центр подготовки юных футболистов, которые в этом сезоне впервые принимали участие во всех, предусмотренных календарем, соревнованиях на выезде в России и Азии. Результат деятельности центра - уже сегодня в заявке основной команды ФК "Луч" 9 воспитанников из Приморского края, 5 из которых уже сейчас реально выходят на поле. Также за счет спонсорских средств ведется закупка спортинвентаря и улучшение инфраструктуры футбольной школы, в частности, приведен в порядок стадион "Юность, реконструированы раздевалки и душевые в детско-юношеской футбольной школе, ряд тренеров ЦПЮФ прошли обучение для получения необходимой тренерской лицензии, а также была проведена переаттестация специалистов. Мы рассчитываем, что при помощи Группы Компаний «Аква-Ресурсы» на базе школы планируется создать центр развития детского и юношеского футбола, чтобы талантливые ребята из Приморья могли полноценно и качественно тренироваться, а основной и дублирующий состав «Луча» пополнялся местными кадрами», - говорится в письме губернатору. С начала 2019 года ГК «Аква-Ресурсы» перечислено более 110 млн рублей, которые пошли на погашение долгов клуба и, совместно с бюджетными средствами, на содержание команды. В том числе был произведен возврат субсидии, использованной не по целевому назначению в сумме 65 млн рублей. Дополнительно спонсором были выкуплены долги клуба по договорам цессии на сумму 29,5 млн рублей. Фактически ГК «Аква-Ресурсы» перевыполнила взятые на себя обязательства текущего года, отмечается в письме. Тем не менее, по состоянию на декабрь 2019 года клуб находится в тяжелом состоянии. Несмотря на перевыполненные обязательства спонсора на перерыв в чемпионате футболисты и сотрудники клуба уходят, имея задержку заработной платы. Как сказал вице-капитан «Луча» Максим Насадюк, последний раз футболистам платили еще в августе. Те же самые проблемы, что и у главной команды, у Центра подготовки юных футболистов ФК «Луч», заметил директор ЦПЮФ Юрий Болобонкин. Тренеры здесь хорошие, немало «звездочек» среди воспитанников, однако у клуба нет больших возможностей удержать их в Приморье – аргументы (в том числе финансовые) у футбольных школ в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре гораздо выше. Несмотря на трудности, «Луч» по мере сил продолжает радовать своих верных болельщиков. После прихода на пост главного тренера Валерия Петракова «Луч», занимающий после 25-ти туров первенства Олимп-ФНЛ 2019-2020 годов невысокое 15-е место, прервал череду неудач, в двух последних турах на выезде обыграв с одинаковым счетом 2:0 столичные «Спартак-2» и «Торпедо» (одного из лидеров первенства и претендента на выход в премьер-лигу). Ранее была одержана историческая победа в Кубке России над легендарным московским «Динамо» во Владивостоке. Однако в настоящий момент поводов для пессимизма гораздо больше. Долги перед футболистами и персоналом, долги перед кредиторами, угроза банкротства и полного исчезновения – всё это, конечно, не радует. Не так давно появилась информация о договоренности Олега Кожемяко с руководством Владивостокского морского торгового порта о том, что ВМТП, спонсирующий хоккейный «Адмирал», возьмет под свое крыло еще и футбольный «Луч». При этом ГК «Аква-Ресурсы» продолжит партнерские отношения с ФК «Луч». Пока этого не произошло «Аква-Ресурсы» одни тянут телегу. Осеннюю часть турнира клуб просуществовал практически на деньги стратегического партнера. Однако средств, вложенных одним спонсором, для продолжения участия команды в первенстве Олимп-ФНЛ, недостаточно. - На данный момент клуб просит у департамента физической культуры и спорта дополнительные средства из бюджета - две субсидии на сумму 93 млн рублей, которые могут закрыть текущие долги «Луча», и договоренность о которых была перед сезоном, - сказал Евгений Стрижиченко. В подвешенном состоянии находится и вопрос о строительстве учебно-тренировочной базы команды. Ровно год назад, 5 декабря, на встрече в администрации края была озвучена информация о выделении средств на строительство в сумме порядка 90 млн рублей. С тех пор о базе ничего не слышно. «Бюджет клуба, который представляет Приморский край в Первенстве ФНЛ и владельцем которого является Администрация Приморского края, наполняется солидарно из средств спонсора и краевого бюджета. Об этом было известно в июле текущего года, когда с участием представителей департамента физической культуры и спорта Администрации Приморского края был принят дефицитный бюджет клуба. Результатом чего в настоящий момент стала задержка заработной платы футболистам и персоналу. Правление Клуба и Ассоциация "Футбольный клуб "Луч" для продолжения участия в ФНЛ убедительно просит Вас рассмотреть возможность увеличения объема финансирования Ассоциации до конца 2019 года на 93миллиона рублей за счет средств субсидий. Эти деньги должны пойти на оплату труда футболистов и тренеров, проведение домашних и выездных матчей, оплату членских взносов в ФНЛ и налогов, а также - деятельность футбольной школы. В настоящий момент Футбольный Клуб столкнулся с тем, что сотрудники профильного департамента не принимают мер по доведению до клуба выделенных из краевого бюджета субсидий во втором полугодии 2019 года. Такая позиция чиновников, равнодушно относящихся к проблемам клуба, может в конечном итоге привести к краху единственного в крае профессионального футбольного клуба выступающего на российском уровне. Просим поставить вопрос о профпригодности указанных чиновников, несколько лет не предпринимавших никаких действий по исправлению сложившейся в «Луче» финансовой ситуации», - говорится в письме на имя губернатора. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

