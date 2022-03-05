«Динамо-Владивосток» приступил к тренировочным сборам

К старту первенства в составе «Динамо» готовятся 24 футболиста, 13 из них приморцы. Ставка на развитие местных игроков, как в «Динамо-Владивосток», так и в находкинском «Океане» — основное условие генерального партнёра обеих команд — «Терминала Астафьева». Благодаря ему и владивостокская команда проводит тренировочный сбор на домашней арене находкинцев, которая после реконструкции отвечает всем требованиям профессионалов.
— Здесь уложен современный газон последнего поколения, полностью подходящий для тренировок профессиональных команд, установлено новое ограждение, освещение, трибуны. Благодаря всему этому, помимо тренировок «Динамо-Владивосток», эта часть стадиона готова принять Кубок Дальнего Востока, который пройдет в Находке в начале мая, — сообщил менеджер спортивных проектов АО «Терминал Астафьева» Евгений Стрижиченко.
Тренировочный сбор в Находке продлится до 25 марта. После этого команда продолжит подготовку в Москве, где и пройдут первые матчи весенней части чемпионата. В Находку команда вернется в апреле. Здесь, из-за реконструкции стадиона «Динамо», пройдут домашние матчи клуба.
А пока, в это воскресенье, 6 марта, в 16 часов, пройдет первый в серии тренировочных матчей между «Динамо-Владивосток» и «Океаном».