«Динамо-Владивосток» приступил к тренировочным сборам

К старту первенства в составе «Динамо» готовятся 24 футболиста, 13 из них приморцы. Ставка на развитие местных игроков, как в «Динамо-Владивосток», так и в находкинском «Океане» — основное условие генерального партнёра обеих команд — «Терминала Астафьева». Благодаря ему и владивостокская команда проводит тренировочный сбор на домашней арене находкинцев, которая после реконструкции отвечает всем требованиям профессионалов.