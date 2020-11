"Спартак-Приморье": первый домашний разгром

Вторая команда "Химок" не смогла оказать сопротивления красно-белому "экспрессу"

Вторая команда «Химок» не смогла оказать сопротивления красно-белому «экспрессу» Баскетбол. Суперлига – Первый дивизион. 4 ноября. «Спартак-Приморье» (Приморский край) - «Химки-Подмосковье» (Московская область) 94:65 (22:9, 11:17, 31:21, 30:18) «Спартак-Приморье»: Зверков – 15 очков (6 подборов, 4 передачи, 3 перехвата), Шелекето – 12 (3 подбора, 2 передачи), Вздыхалкин – 12 (4 подбора, 1 передача, 2 перехвата), Джитте – 10 (8 подборов, 4 перехвата, 1 блокшот), Колюшкин – 9 (4 подбора, 4 передачи), Митчелл – 9 (1 подбор, 5 передач, 1 перехват), Курцевич – 8 (6 подборов, 3 передачи, 2 перехвата), Торопов – 8 (1 подбор, 1 передача, 2 перехвата), Писклов – 6 (3 подбора, 1 передача, 3 перехвата), Щербенев – 3, Денисов – 2. «Химки-Подмосковье»: Вольхин – 19 очков, Евстигнеев – 12 очков (5 подборов), Валиев – 11 очков (5 подборов). «Спартак-Приморье» одержал первую крупную победу в домашнем матче Суперлиги. Самым результативным игроком в составе нашей команды стал Андрей ЗВЕРКОВ, разыгравшийся под конец матча. Максим УЧАЙКИН, главный тренер БК «Спартак-Приморье»: - Счет на табло не отражает того накала, который был в игре. В некоторых моментах у нас случались провали, и не сказать, что мы контролировали игру на такой дистанции, что можно было выдохнуть. Соперник молодой, агрессивный. «Химки» - одна из лучших школ нашей страны, соответственно парни с амбициями, тренерский штаб, который понимает, чего он хочет и как этого добиваться. Плюс спущенные из первой команды несколько игроков. Соперник серьезен, и мы к этому готовились. Хорошо, что реализовали то, что готовили против форм защиты, которые нам предлагали. Говорили, что не нужно сбиваться. Сбитый ритм вынуждает соперника делать неподготовленные атаки. Как только удалось справиться с прессингом и разобраться со сменой, получили свободные атаки с дистанции и из-под кольца, набирать очки стало намного легче. В общем-то за счет этого и добились успеха. Парням можно сказать только слова благодарности. Потому что, как только возникали какие-то моменты нервоза, удавалось ситуацию выправить. В итоге дожали и даже получили минуты, чтобы выпустить резервистов, заиграли практически весь ростер. Это хорошо! Следующий матч «Спартак-Приморье» проведет на домашней площадке. 7 ноября во Владивосток пожалует московская МБА. Начало игры в 19:00. МБА 4 ноября проиграл на Сахалине «Востоку-65» 57:85. Фото БК «Спартак-Приморье»

