"Спартак-Приморье": первый домашний разгром

- Счет на табло не отражает того накала, который был в игре. В некоторых моментах у нас случались провали, и не сказать, что мы контролировали игру на такой дистанции, что можно было выдохнуть. Соперник молодой, агрессивный. «Химки» - одна из лучших школ нашей страны, соответственно парни с амбициями, тренерский штаб, который понимает, чего он хочет и как этого добиваться. Плюс спущенные из первой команды несколько игроков. Соперник серьезен, и мы к этому готовились. Хорошо, что реализовали то, что готовили против форм защиты, которые нам предлагали. Говорили, что не нужно сбиваться. Сбитый ритм вынуждает соперника делать неподготовленные атаки. Как только удалось справиться с прессингом и разобраться со сменой, получили свободные атаки с дистанции и из-под кольца, набирать очки стало намного легче. В общем-то за счет этого и добились успеха. Парням можно сказать только слова благодарности. Потому что, как только возникали какие-то моменты нервоза, удавалось ситуацию выправить. В итоге дожали и даже получили минуты, чтобы выпустить резервистов, заиграли практически весь ростер. Это хорошо!