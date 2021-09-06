Нелегкая, но победа: «Динамо–Владивосток» обыграли пензенский «Зенит»

Нелегкая, но победа: «Динамо–Владивосток» обыграли пензенский «Зенит»
Нелегкая, но победа: «Динамо–Владивосток» обыграли пензенский «Зенит»
Сегодня, 12:34СпортФото: «Терминал Астафьева»
Футбольный клуб «Динамо-Владивосток» в домашнем матче одержал непростую победу над «Зенитом» из Пензы. Команде из Приморья пришлось завершать игру в меньшинстве.

Победный и единственный мяч в матче, в ворота пензенцев забил Артем Коржунов.

Приморские болельщики, которые заполонили трибуну стадиона «Динамо» не смолкали ни на минуту, активно поддерживая владивостокскую команд на протяжении всей игры.

После нелегкой, как в эмоциональном, так и физическом плане игры с «Соколом», футболисты владивостокского «Динамо» поначалу неуверенно прощупывали защиту гостей, но уже на 30-й минуте, после коллективного отбора, последовал быстрый отрыв Гордиенко, Руслан отпасовал в штрафную, Артем Коржунов вышел на ударную позицию и не оставил шансов вратарю пензенцев: 1:0.

К сожалению, в первом тайме команда из Владивостока понесла потери. Садыков получил от арбитра Антона Анопа вторую желтую карточку и покинул поле. Потеря «бойца» не убавила уверренности приморцам и гостям так и не удалось отыграться.

Итогом стала вторая домашняя победа и второе место в турнирной таблице.

После 7 игр «Динамо-Владивосток» набрала 17 очков. Следующие два матча наша команда проведет на выезде, а 18 сентября вернется на стадион «Динамо» на «дальневосточное дерби» с «Сахалином».

«Главное – что победили! Непростая игра, особенно после яркого домашнего матча. Но наши ребята молодцы, справились, даже в меньшинстве. Теперь очень ждем следующего домашнего матча», - поделился после игры болельщик Александр Кристенко.

Кстати, во владивостокском «Динамо» играют 10 футболистов из Приморья. Шестеро из них регулярно выходят н поле в стартовом составе.

Для партнера команды — «Терминала Астафьева», ставка на развитие собственных игроков является приоритетом партнера команды.

Сюжеты:
Приморье
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ВладивостокТерминал АстафьеваПриморьефутбол
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