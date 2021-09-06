Нелегкая, но победа: «Динамо–Владивосток» обыграли пензенский «Зенит»

После нелегкой, как в эмоциональном, так и физическом плане игры с «Соколом», футболисты владивостокского «Динамо» поначалу неуверенно прощупывали защиту гостей, но уже на 30-й минуте, после коллективного отбора, последовал быстрый отрыв Гордиенко, Руслан отпасовал в штрафную, Артем Коржунов вышел на ударную позицию и не оставил шансов вратарю пензенцев: 1:0.