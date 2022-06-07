В Приморье стартует краевой теннисный турнир среди взрослых спортсменов-любителей «Кубок Славда»

В Приморье стартует краевой теннисный турнир среди взрослых спортсменов-любителей «Кубок Славда»
В Приморье стартует краевой теннисный турнир среди взрослых спортсменов-любителей «Кубок Славда»
Вчера, 14:03СпортФото: 1MI
В посёлке Горные Ключи в ближайшую субботу, 11 июня стартует краевой турнир по теннису «Кубок Славда». Организаторы соревнований — группа компаний «Славда» и федерация тенниса Приморского края при поддержке министерства физической культуры и спорта Приморья.

На кортах завода «Скит» своё мастерство покажут профессионалы-любители и игроки среднего уровня в парном мужском и смешанном парном разрядах из Приморского и Хабаровского краёв. К участию в соревнованиях в мужском парном разряде допускаются игроки, которым в 2022 году исполнилось или должно исполниться не менее 45 лет. К участию в соревнованиях в смешанном парном разряде допускаются мужчины, которым в текущем году исполнилось или должно исполниться не менее 45 лет, и женщины, которым в этом году исполнилось или должно исполниться не менее 35 лет. При этом каждый игрок имеет право участвовать только в одном разряде.

Главный судья краевого по теннису памяти Ю. М. Серебрякова «Кубок Славда» — Сергей Игнатов.

По итогам соревнований организаторы отметят лучших игроков медалями, денежными и памятными призами.

Напомним, турнир «Кубок Славда» проводится 26-й раз — с 1997 года и является одним из старейших теннисных турниров Приморья, собирая на своих площадках спортсменов со всего Дальнего Востока. С 2021 года турнир посвящён памяти идейного вдохновителя соревнований, почётного Президента Владивостокской федерации тенниса и основателя группы компаний «Славда» Юрия Михайловича Серебрякова, многие годы занимавшегося продвижением в Приморье этого вида спорта.

Информационные партнеры турнира — ГТРК «Владивосток» («Вести.Приморье»), «Восьмой канал», радио «Комсомольская правда», радиостанции «Лемма», «Ви-Би-Си», «Европа plus», Ретро FM, информационные агентства «PrimaMedia», «Восток-медиа», «Приморье 24», VladNews, газеты «Комсомольская правда», «Аргументы и факты» (Приморье), «Золотой Рог» и «Владивосток».

ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ ТУРНИРА

10 июня 2022 года:

с 14.00 — заезд участников турнира, размещение.

19.00 — жеребьевка.

11 июня 2022 г.:

09:00 — начало турнира;

12.00 — 12.30 — парад-построение, торжественное открытие турнира;

09.00 — 20.00 — соревнования.

12 июня 2022 г.:

09.00 — 17.00 — соревнования;

17.00 — 17.30 — подведение результатов;

17.30 — 18.30 — построение, награждение победителей и призеров, закрытие турнира;

20.00 — праздничное мероприятие.

13 июня 2021 г.:

09.00 — 12.00 — доигрывание соревнований;

12.00 — отъезд участников.

Сюжеты:
Приморье
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