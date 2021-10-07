Керлинг-центр откроют во Владивостоке в конце 2022 года

-По условиям соглашения концессионер берет на себя обязательства построить объект согласно предоставленному проекту, вложить также около 30 миллионов рублей своих средств в его развитие, обеспечить содержание и эксплуатацию. Общий срок действия концессионного соглашения — 27 лет. Из них два года отведено на строительство, далее он будет эксплуатироваться за счет средств частного инвестора. Край не будет нести расходы по содержанию сооружения. Кроме того, концессионер предоставит нашим спортсменам 1000 часов для бесплатных занятий керлингом, — уточнили в региональном минспорта.