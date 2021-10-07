Керлинг-центр откроют во Владивостоке в конце 2022 года

Спортивный объект возводится на вершине сопки Буссе, рядом с Нагорным парком. По словам Кузнецова, в последнее время много крупных международных соревнований проводятся в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, поэтому принято решение сделать Владивосток форпостом подготовки сборных команд России по олимпийским видам спорта.
— Зимняя Олимпиада в 2018 году прошла в Корее, этим летом — в Японии, через четыре месяца будут Олимпийские игры в китайском Пекине, затем в 2032 году в Брисбене (Австралия). Поэтому во Владивостоке планируется построить ряд спортивных объектов, на которых смогут готовиться национальные сборные, а также заниматься приморские спортсмены и жители региона, — сообщил Жан Кузнецов.
Он уточнил, что срок ввода керлинг-центра в эксплуатацию — конец 2022 года. Сейчас все организационные работы выполнены. Сейчас компания-подрядчик готовит котлован для возведения фундамента основного здания.
Спортивный комплекс будет включать в себя ледовую арену со специализированным полем для керлинга, два спортивных зала для общефизической подготовки, точки питания, раздевалки, технические помещения. Территорию вокруг благоустроят. Согласно проекту, здесь оборудуют еще и видовую площадку, с которой можно будет любоваться панорамой на город и бухту Золотой Рог. Планируется оборудовать и подъездную дорогу к объекту.
— Керлинг-центр планируется использовать также для занятий фигурным катанием, так как во Владивостоке не всегда хватает льда, и новая арена решит эту проблему. Кроме того, за счет инвесторов планируется строительство реабилитационного центра и гостиницы, чтобы спортсмены могли приезжать соревноваться и восстанавливаться, — сообщил министр.
Спортсооружение возводится в рамках концессионного соглашения — на условиях софинансирования бизнеса и государства. Всего на строительство ледовой арены планируется направить 362 миллиона рублей, из них более 297 миллионов — федеральные средства, почти 65 — краевые.
-По условиям соглашения концессионер берет на себя обязательства построить объект согласно предоставленному проекту, вложить также около 30 миллионов рублей своих средств в его развитие, обеспечить содержание и эксплуатацию. Общий срок действия концессионного соглашения — 27 лет. Из них два года отведено на строительство, далее он будет эксплуатироваться за счет средств частного инвестора. Край не будет нести расходы по содержанию сооружения. Кроме того, концессионер предоставит нашим спортсменам 1000 часов для бесплатных занятий керлингом, — уточнили в региональном минспорта.
По словам президента федерации керлинга Приморского края Марины Михайловой, новая ледовая арена гармонично впишется в окружающий ландшафт и не будет мешать наслаждаться пейзажами, которые доступны с видовой площадки.
— Самое важное — мы хотим увидеть много занимающихся керлингом во Владивостоке. Это очень доступный и демократичный вид спорта. Сюда любой может прийти со средним уровнем физической подготовки и начать катать камни. У нас будет пять дорожек. Спортивный объект будет в шаговой доступности для жителей этого густонаселенного микрорайона. Кроме того, конфигурация дорожек позволит тренироваться фигуристам и хоккеистам, именно детям, — обозначила президент федерации.
Она добавила, что керлинг популярен в соседних странах — Корее, Китае и Японии.
— Учитывая специфику Дальнего Востока, этот вид спорта очень перспективный. Мы уверены, что к нам не только на соревнования, но даже на тренировки будут приезжать команды из других стран. Ведь это даже будет дешевле, — заявила Марина Михайлова.
Больше всех открытия новой специализированной арены ждут приморские керлингисты. Олимпийский вид спорта начал развиваться в Приморье относительно недавно, около двух лет. Уже дважды, в 2019 и 2021 годах во Владивостоке в рамках спортивной программы Восточного экономического форума проводились международные турниры мировой серии по керлингу, что вызвало дополнительный интерес к этому виду спорта среди приморцев.
В Краевой спортивной школе олимпийского резерва открыто отделение керлинга, работают бесплатные секции для детей во Владивостоке и Уссурийске. С ребятами занимается опытный наставник, член сборной России, специально приглашенный из Красноярска Петр Триандафилиди.
— Мы уже год тренируемся, проводим внутренние турниры, выезжаем на соревнования в Хабаровск и состязаемся против местных ребят, а они приезжают к нам. Ждем с нетерпением завершения строительства керлинг-центра, который будет принимать соревнования всероссийского уровня, — подчеркнул тренер.
Отметим, в Приморье активно реализуется государственная программа края «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2020–2027 годы.