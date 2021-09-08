Филиал академии «Динамо» имени Льва Яшина открылся в столице Дальнего Востока. Данное спортивное учебное заведение по праву является одной из лучших футбольных школ России. Теперь юные спортсмены будут профессионально заниматься этим видом спорта на стадионе «Строитель».

На торжественной церемонии открытия присутствовали министр физической культуры и спорта Приморского края Жан Кузнецов, который дал юношам напутственные слова и пожелал удачи в спортивных начинаниях. «Два года назад стадион „Строитель“ модернизировали в рамках федерального проекта „Спорт — норма жизни“ национального проекта „Демография“ — здесь появилось современное футбольное поле, соответствующее стандартам Российского футбольного союза, и беговые дорожки со специальным покрытием. Сегодня я хочу поздравить вас, ребята, с началом нового этапа в вашей жизни! Вы будете обучаться в академии футбола имени легендарного советского футболиста, выступавшего за московское „Динамо“, Льва Ивановича Яшина — олимпийского чемпиона и лучшего вратаря 20-го века. Играя в футбол, вы научитесь с достоинством принимать поражения и победы, ставить цели и достигать их. Уверен, что у вас будут все возможности проявить себя, показать свои спортивные навыки, обрести надежных друзей и сплоченную команду!», — заявил министр спорта на открытии филиала академии. Также Жан Кузнецов отметил, что тренировки юных футболистов проводятся совершенно бесплатно, а весь инвентарь, приобретение экипировки и обучение персонала оплачивается за счет академии. Кстати, с открытием филиала тренерский состав получил возможность выезжать на стажировки в Москву, тем самым повышая собственную квалификацию и улучшая процесс обучения юных спортсменов нюансам футбола. Напомним, что развитие спорта в Приморском крае, в частности открытие новых секций, стадионов, проведение различных мероприятий осуществляется в рамках успешной реализации государственной программы Приморского края «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2020–2027 годы. На сегодняшний день в спортивной академии обучается порядка 130 ребят. В ближайшие месяцы филиал откроется набор для еще 120 мальчишек от 2008 до 2013 годов рождения. А в 2022 году академия готова принять спортсменов 2014 года рождения. В учреждении проводят занятия восемь тренеров. Как рассказал директор по развитию академии «Динамо» Денис Дмитриев, текущие составы практически сформированы, но академия сделает добор ребят в сентябре. «Мы заинтересованы в том, чтобы у нас было как можно больше занимающихся. Открытие новой футбольной школы только положительно скажется на конкуренции среди имеющихся школ в Приморье. Только конкуренция дает возможность расти», — заявил он. Добавим, что запуск академии во Владивостоке стал возможен благодаря поддержке Правительства Приморского края, администрации Владивостока и партнеров проекта — ПАО ВТБ и ПАО «РусГидро».

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