Филиал академии «Динамо» имени Льва Яшина открылся в столице Дальнего Востока

На торжественной церемонии открытия присутствовали министр физической культуры и спорта Приморского края Жан Кузнецов, который дал юношам напутственные слова и пожелал удачи в спортивных начинаниях.
«Два года назад стадион „Строитель“ модернизировали в рамках федерального проекта „Спорт — норма жизни“ национального проекта „Демография“ — здесь появилось современное футбольное поле, соответствующее стандартам Российского футбольного союза, и беговые дорожки со специальным покрытием. Сегодня я хочу поздравить вас, ребята, с началом нового этапа в вашей жизни! Вы будете обучаться в академии футбола имени легендарного советского футболиста, выступавшего за московское „Динамо“, Льва Ивановича Яшина — олимпийского чемпиона и лучшего вратаря 20-го века. Играя в футбол, вы научитесь с достоинством принимать поражения и победы, ставить цели и достигать их. Уверен, что у вас будут все возможности проявить себя, показать свои спортивные навыки, обрести надежных друзей и сплоченную команду!», — заявил министр спорта на открытии филиала академии.
Также Жан Кузнецов отметил, что тренировки юных футболистов проводятся совершенно бесплатно, а весь инвентарь, приобретение экипировки и обучение персонала оплачивается за счет академии.
Кстати, с открытием филиала тренерский состав получил возможность выезжать на стажировки в Москву, тем самым повышая собственную квалификацию и улучшая процесс обучения юных спортсменов нюансам футбола.
Напомним, что развитие спорта в Приморском крае, в частности открытие новых секций, стадионов, проведение различных мероприятий осуществляется в рамках успешной реализации государственной программы Приморского края «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2020–2027 годы.
На сегодняшний день в спортивной академии обучается порядка 130 ребят. В ближайшие месяцы филиал откроется набор для еще 120 мальчишек от 2008 до 2013 годов рождения. А в 2022 году академия готова принять спортсменов 2014 года рождения.
В учреждении проводят занятия восемь тренеров.
Как рассказал директор по развитию академии «Динамо» Денис Дмитриев, текущие составы практически сформированы, но академия сделает добор ребят в сентябре.
«Мы заинтересованы в том, чтобы у нас было как можно больше занимающихся. Открытие новой футбольной школы только положительно скажется на конкуренции среди имеющихся школ в Приморье. Только конкуренция дает возможность расти», — заявил он.
Добавим, что запуск академии во Владивостоке стал возможен благодаря поддержке Правительства Приморского края, администрации Владивостока и партнеров проекта — ПАО ВТБ и ПАО «РусГидро».