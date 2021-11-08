Скоро откроется обновленный стадион находкинского ФК «Океан»

Скоро откроется обновленный стадион находкинского ФК «Океан»
Скоро откроется обновленный стадион находкинского ФК «Океан»
Вчера, 16:30СпортФото: Терминал Астафьева
Обновление проходит в рамках контракта о развитии, который заключили «Терминал Астафьева» и футбольный клуб «Океан». Когда завершится реконструкция, стадион сможет принимать профессиональные турниры.

Уже полностью отреставрирована трибуна на 2500 мест. По периметру поля установлено новое ограждение высотой в 8 метров. Смонтировано современное освещение. На поле постелен газон последнего поколения.

«Важно, чтобы футболисты и болельщики «Океана» после реконструкции получили хороший, удобный и долговечный стадион. Здесь уже установлены антивандальные и в то же время удобные для болельщиков кресла. Новое ограждение будет с трех сторон поля, а не только одной, как было раньше. Уложили новый газон последнего поколения, сертифицированный ФИФА, корейской компании KONYGREEN. Это покрытие позволит команде «Океан» выступать на профессиональном уровне», — рассказал менеджер спортивных проектов АО «Терминал Астафьева» Евгений Стрижиченко.

Кстати, старый газон оставался в хорошем состоянии и был вполне пригоден для детских любительских игр. После просьбы руководства школы «Полюс», газон сменил «прописку» — его постелили на школьной спортплощадке. Предварительно строители её отремонтировали. Пришкольный стадион превратили в спортивный центр микрорайона Мыс Астафьева.

На открытие обновленного нижнего поля стадиона «Водник» запланирован товарищеский матч между находкинским «Океаном» и владивостокским «Динамо».

«Мы знаем, насколько в Находке любят футбол и поддерживают "Океан". Поэтому и свою поддержку футбольного клуба мы начали с вложений в инфраструктуру, чтобы у команды был домашний стадион для игр и тренировок, а болельщикам комфортно поддерживать игроков. Также нашим условием было наличие местных, находкинских, парней в составе. И это дало результат – "Океан" в этом сезоне выиграл Кубок Приморского края и занял третье место в чемпионате», — рассказал исполнительный директор АО «Терминал Астафьева» Александр Ганин.

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