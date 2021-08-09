Болельщиков «Океана» порадовали новыми трибунами

Новые трибуны уже готовы принять 2500 болельщиков «Океана» на нижнем поле стадиона «Водник» в Находке. Ремонт проходит благодаря договору о развитии между «Терминалом Астафьева» и футбольным клубом.

По словам главы компании Сергея Шелупайко, для установки новых пластиковых кресел пришлось полностью демонтировать старые трибуны и подготовить основание для новых. «Очистили бетонное основание, металлические части, уложили новый деревянный настил, обработали, трижды покрасили, потом смонтировали новые антивандальные кресла. Они более гибкие и удобные для болельщиков. Следующий этап у нас – устройство нового забора вдоль поля. Установим сетку высотой 8 метров со всех сторон, чтобы мяч не вылетал в том числе на проезжую часть улицы Владивостокская», — добавил Сергей Шелупайко. Замена искусственного покрытия поля начнется сразу после монтажа забора. В Находку уже прибыл, сертифицированный FIFA, газон корейской компании KONYGREEN. Новое покрытие стадиона откроет футбольной команде «Океан» возможность выступать на профессиональном уровне. Кстати, старый газон планируют постелить на спортивной площадке школы №6 «Полюс». Директор школьного учреждения Елена Бышицина обратилась в «Терминал Астафьева» с просьбой отдать этот газон для детских тренировок. По ее словам, школьникам приходится заниматься на земляном покрытии, что может привести к повышенному травматизму. Исполнительный директор АО Терминал Астафьева Александр Ганин не отказал в помощи подрастающему поколению. После осмотра школьной спортивной площадки, он сообщил, что после того, как старое покрытие снимут с поля стадиона «Водник», его постелят у подшефной школы. Все расходы по монтажу компания возьмет на себя. По словам Ганина, после окончания школьных занятий, заниматься спортом на стадионе смогут и остальные жители микрорайона Мыс Астафьева, что самым положительным образом отразится на социальной обстановке района. На сегодняшний день, кроме новых трибун на стадионе «Водник», уже смонтированы новые мачты освещения. Также будут построены раздевалки для игроков и судей. Модернизация откроет стадион для официальных соревнований на профессиональном уровне. При этом объект по-прежнему останется доступен для любительских команд.

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