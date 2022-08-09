66 медалей выиграли юные приморцы на играх «Дети Азии»

Ярким шоу в столице Дальнего Востока завершились VII Международные спортивные игры «Дети Азии». Масштабный юношеский форум проходил в Приморском крае с 28 июля по 7 августа и объединил более 3000 участников из 13 государств.

Торжественная церемония закрытия собрала в концертно-спортивном комплексе «Фетисов Арена» главных героев игр – около 1400 юных атлетов, разыгравших за 11 дней 273 комплекта медалей в 19 видах спорта. В медальном зачёте команда Приморский край-1 – на седьмом месте с 47 медалями (11-14-22). Команда Приморский край-2 – на 11-м месте с 19 медалями (1-5-13). Всего юные приморцы выиграли 66 наград, из которых 12 золотых, 19 серебряных и 35 бронзовых. В празднике закрытия игр приняли участие Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, Председатель Правительства Приморского края Вера Щербина, заместитель министра спорта России Алексей Морозов, президент Международного комитета игр «Дети Азии» Владимир Максимов, глава Владивостока Константин Шестаков и глава Якутска Евгений Григорьев. От имени властей Приморья всех жителей края, представителей спорта, организаторов и гостей игр поздравила Председатель Правительства края Вера Щербина. – Хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в этом престижном юношеском форуме – организаторов, представителей спорта, волонтёров, специалистов обеспечения, творческие коллективы. А также жителей Приморья, которые постарались открыть миру наш регион с лучшей стороны. Но главный вклад внесли вы – наши юные спортсмены. Искренне поздравляю всех победителей и призеров! Своими достижениями вы прославляете свои страны, и вами по праву гордятся соотечественники, – подчеркнула Вера Щербина. В ответ к организаторам соревнований обратилась многократная победительница игр «Дети Азии» по плаванию из Татарстана Софья Дьякова. – Быть здесь, на огромной арене, перед камерами, когда на тебя смотрят тысячи людей по всей стране – это мечта и большая честь для каждого спортсмена в любом возрасте, но это не главное. Главное – это сами соревнования, возможность участвовать в них, быть частью огромного спортивного праздника «Дети Азии». За это я говорю спасибо всем, благодаря кому они существуют. Тем, кто придумал эти игры, тем, кто их проводит. Всем организаторам, судьям, волонтёрам и городу Владивостоку за гостеприимство, классные площадки и вообще за любовь к спорту. Самое важное: спасибо всем, кто верил в нас, учил, воспитывал, – поделилась чемпионка. В завершение вечера флаг игр передали Якутии. Глава Владивостока Константин Шестаков передал флаг Президенту Международного комитета игр «Дети Азии» Владимиру Максимову, который торжественно вручил его главе Якутска Евгению Григорьеву. Именно там летом 2024 года пройдут следующие летние Международные спортивные игры «Дети Азии». Фото: Дирекция VII Международных спортивных игр «Дети Азии» Напомним, в Приморье действует госпрограмма государственной программы Приморского края «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2020-2027 годы.

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