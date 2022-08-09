Новые возможности заниматься самбо появились в Приморском крае

Новые возможности заниматься самбо появились в Приморском крае

Новые возможности заниматься самбо появились в Приморском крае

Вчера, 11:37
Спорт
Фото: Игорь Новиков / пресс-служба правительства Приморского края
Глава региона Олег Кожемяко и президент Всероссийской Федерации самбо Сергей Елисеев 2 августа подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития спорта.

По словам главы региона, у федерации самбо есть большие программы, позволяющие вовлечь в этот вид спорта детей и молодёжь.

Почти шесть тысяч ребят в Приморье сейчас занимаются самбо. И мы приветствуем подписание соглашения, которое позволит вывести этот вид спорта в регионе на новый уровень, активно развивать его в школах и вузах. Особенно важно для нас построить дворец единоборств, – заявил Губернатор.

Одним из основных пунктов соглашения является открытие центральной школы самбо в Приморье и строительство дворца единоборств с базой подготовки сборной команды края.

Сергей Елисеев подчеркнул, что Всероссийская федерация самбо пришла в Приморье «всерьёз и надолго», и поблагодарил Олега Кожемяко за развитие этого спорта в регионе.

Самбо в Приморском крае активно развивается, у нас есть ряд интересных проектов, в том числе и по строительству, модернизации спортивных объектов в регионе. Их совместно с Правительством Приморья и будем реализовывать, – отметил он.

Соглашние предусматривает реализацию общественно значимых проектов в сфере физкультуры и спорта, в том числе «Самбо в школу», «Самбо в вузы», «Самбо в ГТО», «Адаптивное самбо». Запланироваы проведение соревнований, переподготовка и повышение квалификации специалистов по самбо, развитие инфраструктуры для этого вида спорта.

В Приморском крае принята и реализуется государственная программа «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2020-2027 годы.

Сюжеты:
Приморский край
спорт
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