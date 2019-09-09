"Спартак-Приморье" везет медали из Латвии

«Спартак-Приморье» в матче за третье место обыграл латышский «Вентспилс» со счётом 82:74 и стал бронзовым призёром турнира Wind Basket в Лиепае. В прошлом сезоне «Вентспилс» стал победитель регулярного чемпионата, а по итогам плей-офф серебряным призером Латвийско-Эстонской лиги.