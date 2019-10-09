"Спартак-Приморье-2" завтра стартует в Единой молодежной лиге ВТБ

В сезоне 2019/20 «Спартак-Приморье» будет впервые представлен в Единой молодежной лиге ВТБ. В чемпионате имеют право играть юноши в возрасте до 20 лет. В предстоящем сезоне в молодежной лиге сыграют 12 российских команд, девять из них – дублирующие составы клубов Единой лиги ВТБ и три – клубов Суперлиги.