Неудержимый "Спартак-Приморье"

Команда из Владивостока одержала седьмую победу подряд в чемпионате Суперлиги

Команда из Владивостока одержала седьмую победу подряд в чемпионате Суперлиги Баскетбол. Суперлига - Первый дивизион. Регулярное первенство. 8 декабря. Владивосток, с/к «Олимпиец». «Спартак-Приморье» (Приморский край) - «Буревестник» (Ярославль) 86:65 (27:15, 13:18, 24:21, 22:11) «Спартак-Приморье»: Митчелл – 18 очков (4 подбора, 8 передач, 2 перехвата), Курцевич – 16 (6 подборов, 2 перехвата), Вздыхалкин – 16 (5 подборов, 2 передачи, 1 перехват), Захаров – 11 (8 подборов, 2 перехвата), Писклов – 9 (4 подбора, 2 перехвата), Шелекето – 8 (3 подбора, 1 передача), Джитте – 8 (5 подборов), Зверков (2 подбора, 1 передача), Щербенев (1 передача). «Буревестник»: Нелюбов – 15 очков (4 подбора), Белов – 13 (4 подбора), Роберсон – 12 (4 подбора), Семенов – 8, Корчагин – 6, Стуленков – 5. Максим УЧАЙКИН, главный тренер БК «Спартак-Приморье»: -Еще одна хорошая командная победа для нас. Не без труда, были и напряженные моменты. Не смогли оторваться в первой половине, хотя был задел больше 15 очков, но все-таки вернулись к десяти. И в конце дожали. До сих пор имеем проблемы с травмированными игроками, поэтому спасибо тем, кто выходил сегодня на площадку. Каждый внес свой вклад в эту победу. Хорошо, что мы опять показали свою норму в защите и в нападении. 65 пропущенных очков и 85 забитых мы демонстрируем уже на протяжении многих матчей, поэтому я считаю, что результат на обеих сторонах площадки более чем удовлетворительный. Следующий матч наша команда проведет во Владивостоке против «Спартака» (Санкт-Петербург) 11 декабря, начало в 19:00. Отметим, что БК «Восток-65» под руководством Эдуарда САНДЛЕРА разгромил в Южно-Сахалинске питерцев со счетом 86:58. Газета "Золотой Рог", Владивосток. Фото БК «Спартак-Приморье».

