Секция игры Го в ДВФУ возобновила работу

Секция игры Го в ДВФУ возобновила работу

Сегодня, 11:19СпортФото: Пресс-служба Чемпионата по игре ГоВсе желающие могут вновь посещать занятия
После продолжительного перерыва, вызванного пандемией COVID-19, секция по игре Го возобновляет свою работу во Владивостоке. Все желающие могут вновь посещать занятия на площадке ДВФУ.

Организаторы отмечают, что занятия проходят каждую пятницу в 17:00. 5 марта состоялось первое очное занятие после длительного перерыва.

«Для нас это событие. Наконец-то можем встретиться, обсудить все ходы, поделиться друг с другом событиями. У нас здесь находится несколько тренеров, которые всегда готовы прийти на помощь», — рассказал вице-президент федерации Го Приморского края Алексей Хованец.

Организаторы отмечают, что к студентам могут присоединиться все желающие, но подать заявку на игру необходимо заранее, позвонив по телефону: 89147121087.

Стоит отметить, что Владивосток примет 41-й Чемпионат мира по Го и Всемирный фестиваль Genius Extreme. Жителей и гостей города ждут мастер-классы по игре Го, научные лекции, показательные выступления от представителей экстремальных видов спорта.

Фестиваль пройдёт на набережной Спортивной гавани летом, с 3 по 7 июня.

В данный момент дирекция чемпионата мира по го и Почта России проводят конкурс рисунков. К участию приглашаются все желающие. Победитель сможет разместить свою работу на почтовой открытке.

Подробную информацию о конкурсе и фестивале можно получить на официальном сайте чемпионата.

Сюжеты:
Приморский край
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