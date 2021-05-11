Выстрелы снаружи, драка внутри

Главный бой вечера оказался очень насыщенным и эмоциональным событием, но оставил среди зрителей большое количество разочарованных и недовольных. Топовый российский боец среднего веса Александр Шлеменко вышел в клетку против бразильца Марсио Сантоса и победил единогласным решением судей. Мнение некоторых зрителей с мнением судей не совпало. И те, кто следил за поединком онлайн, и опрошенные корреспондентом на месте очевидцы заявили, что были уверены в победе бразильского бойца, так как Шлеменко практически весь бой либо висел на сопернике, либо бродил по рингу. Согласно опубликованной информации, бразилец Сантос победил в 16 профессиональных поединках из 21 проведенного.