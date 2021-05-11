Выстрелы снаружи, драка внутри

Выстрелы снаружи, драка внутри
Выстрелы снаружи, драка внутри
Сегодня, 20:17СпортФото: Татьяна Полищук
Как прошел боевой турнир Fight Nights 101 во Владивостоке

Во Владивостоке состоялась встреча сборных Сибири и Приморского края по смешанным единоборствам в рамках бойцовского турнира AMC Fight Nights 101. Сибиряки одержали командную победу и увезли кубок губернатора Приморского края из Приморья.

7 мая приморские бойцы встретились в клетке с воспитанниками школы Александра Шлеменко. Встреча оказалась неприятной для приморцев, сибиряки одержали победу в большинстве боев. Кубок губернатора сибирякам обеспечила победа Вячеслава Бабкина в бою с известным приморским бойцом Геннадием Ковалевым.

Фото:Татьяна Полищук

Главный бой вечера оказался очень насыщенным и эмоциональным событием, но оставил среди зрителей большое количество разочарованных и недовольных. Топовый российский боец среднего веса Александр Шлеменко вышел в клетку против бразильца Марсио Сантоса и победил единогласным решением судей. Мнение некоторых зрителей с мнением судей не совпало. И те, кто следил за поединком онлайн, и опрошенные корреспондентом на месте очевидцы заявили, что были уверены в победе бразильского бойца, так как Шлеменко практически весь бой либо висел на сопернике, либо бродил по рингу. Согласно опубликованной информации, бразилец Сантос победил в 16 профессиональных поединках из 21 проведенного.

Фото:Татьяна Полищук

Впрочем, все смогли компенсировать воспитанники школы Шлеменко и бойцы приморского клуба «Гладиатор». Вместе они показали яркое и насыщенное шоу, которое действительно запомнится зрителям надолго. Одному из приморских бойцов после поединка понадобилась помощь врачей. Бой дальневосточника Дениса Подыниногина и сибиряка Дениса Архиереева был закончен после того, как приморская команда выбросила на ринг полотенце и отказалась от продолжения состязания.

Фото:Татьяна Полищук

Всем желающим в холле раздавали георгиевские ленточки. Перед открытием мероприятия и после завершения главного боя на сцене выступал певец Вахтанг. У входа в здание «Фетисов-Арены» на протяжении всего мероприятия каждый желающий мог принять участие в военно-патриотическом мероприятии - разобрать автомат на скорость и пострелять из холостого оружия.

Андрей ГОЛУБЬ.

Сюжеты:
Приморье
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спорт
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