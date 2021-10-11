«Динамо-Владивосток» всухую обыграли «Арсенал-2»

Весь второй тайм владивостокцы играли в меньшинстве. Но так, словно никакого удаления и не было. На 53-ей минуте Валерий Соломаха ударом головой отправил второй мяч в сетку гостей. Туляки встрепенулись и имели прекрасный шанс сократить отставание в счете. На последнем рубеже наши защитники и вратарь Виталий Шильников сыграли самоотверженно и выше всяких похвал.