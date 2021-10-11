«Динамо-Владивосток» всухую обыграли «Арсенал-2»

Плохая погода не стала для болельщиков «Динамо-Владивосток» достойным поводом пропустить матч любимой команды. И футболисты не остались в долгу у своих фанатов. Приморская команда показала зрелищный и драматичный футбол.
Старт выдался весьма активным. Буквально в первой же острой атаке мог открывать счет Дмитрий Котов, но его хлесткий удар отразил Михаил Пономаренко. Голкипер туляков, к слову, воспитанник приморского футбола, стал главным действующим лицом в составе туляков.
На 5-ой минуте: динамовцы включили прессинг, отобрали мяч и Роман Пухов, после передачи Руслана Гордиенко, хладнокровно отправил снаряд в дальний угол ворот.
Работы у вратаря гостей хватало, преимущество хозяев было ощутимым. Особенно неплохо удалась стандарты: как минимум дважды приморцы должны были забивать, однако в последний момент чуть не хватало везения.
Самый ощутимый шанс увеличить преимущество в счете, упустил лучший бомбардир нашей команды Валерий Соломаха: после кросса форвард бил, казалось, в пустой угол, но мяч прошел мимо.
Ключевой момент случился под конец тайма, когда вторую желтую карточку получил защитник «Динамо-Владивосток» Алексей Подпругин – удаление.
Весь второй тайм владивостокцы играли в меньшинстве. Но так, словно никакого удаления и не было. На 53-ей минуте Валерий Соломаха ударом головой отправил второй мяч в сетку гостей. Туляки встрепенулись и имели прекрасный шанс сократить отставание в счете. На последнем рубеже наши защитники и вратарь Виталий Шильников сыграли самоотверженно и выше всяких похвал.
А затем приморцы провели еще одну разящую контру: Александр Васильев промчал по флангу, отпасовал Валерию Соломахе, а тот пробил в штангу. Первым к мячу поспел Артем Коржунов и от души вколотил в ворота «Арсенала-2» третий мяч. Победа 3:0.
Очередной матч «Динамо-Владивосток» состоится 13 октября. Приморцы сойдутся в поединке с «Рязанью». Начало встречи в 15:00.