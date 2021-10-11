«Динамо-Владивосток» всухую обыграли «Арсенал-2»

«Динамо-Владивосток» всухую обыграли «Арсенал-2»
«Динамо-Владивосток» всухую обыграли «Арсенал-2»
Сегодня, 14:32СпортФото: пресс-служба ФК «Динамо-Владивосток»
Приморская футбольная команда «Динамо-Владивосток» разгромила тульский «Арсенал-2» со счетом 3:0. Динамовцам пришлось играть в меньшинстве.

Плохая погода не стала для болельщиков «Динамо-Владивосток» достойным поводом пропустить матч любимой команды. И футболисты не остались в долгу у своих фанатов. Приморская команда показала зрелищный и драматичный футбол.

Фото:пресс-служба ФК «Динамо-Владивосток»

Старт выдался весьма активным. Буквально в первой же острой атаке мог открывать счет Дмитрий Котов, но его хлесткий удар отразил Михаил Пономаренко. Голкипер туляков, к слову, воспитанник приморского футбола, стал главным действующим лицом в составе туляков.

На 5-ой минуте: динамовцы включили прессинг, отобрали мяч и Роман Пухов, после передачи Руслана Гордиенко, хладнокровно отправил снаряд в дальний угол ворот.

Фото:пресс-служба ФК «Динамо-Владивосток»

Работы у вратаря гостей хватало, преимущество хозяев было ощутимым. Особенно неплохо удалась стандарты: как минимум дважды приморцы должны были забивать, однако в последний момент чуть не хватало везения.

Самый ощутимый шанс увеличить преимущество в счете, упустил лучший бомбардир нашей команды Валерий Соломаха: после кросса форвард бил, казалось, в пустой угол, но мяч прошел мимо.

Фото:пресс-служба ФК «Динамо-Владивосток»

Ключевой момент случился под конец тайма, когда вторую желтую карточку получил защитник «Динамо-Владивосток» Алексей Подпругин – удаление.

Весь второй тайм владивостокцы играли в меньшинстве. Но так, словно никакого удаления и не было. На 53-ей минуте Валерий Соломаха ударом головой отправил второй мяч в сетку гостей. Туляки встрепенулись и имели прекрасный шанс сократить отставание в счете. На последнем рубеже наши защитники и вратарь Виталий Шильников сыграли самоотверженно и выше всяких похвал.

Фото:Пресс-служба ФК «Динамо-Владивосток».

А затем приморцы провели еще одну разящую контру: Александр Васильев промчал по флангу, отпасовал Валерию Соломахе, а тот пробил в штангу. Первым к мячу поспел Артем Коржунов и от души вколотил в ворота «Арсенала-2» третий мяч. Победа 3:0.

Очередной матч «Динамо-Владивосток» состоится 13 октября. Приморцы сойдутся в поединке с «Рязанью». Начало встречи в 15:00.

Сюжеты:
Приморье
ВладивостокспортПриморьефутболДинамо
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Издательская компания «Золотой Рог» (ОГРН 1162536095358)

Об использовании материалов сайта

Адрес:

И.о. главного редактора: Данилова А.В.

Адрес: 690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б», офис 606

Контакты:

Отдел рекламы:

Тел: 8 (42-32) 45-92-22

+7 984 156-58-77

E-mail: ads@zrpress.ru

Тел./факс: (42-32) 45-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия ЭЛ № ФС 77 — 81105 от 17.05.2021; зарегистрировавший орган: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Содержит информационную продукцию категории 18+.

Регионы