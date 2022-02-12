Центр для экстремальных видов спорта появится в Приморье

На острове Русском во Владивостоке появится центр экстремальных видов спорта. За основу проекта решили взять центр в Казани — один из лучших в России.

Как уточнили в региональном правительстве, на территории также будет находиться комплекс для экстремальных видов водного спорта. Мэрия Владивостока уже составила концепцию, которая состоит из нескольких этапов. Вначале появятся скейт-парки и экстрим-площадки — простые сооружения, не требующие капитального строительства. Проект составят силами городских специалистов, а финансирование осуществится из краевого бюджета. Авторы проекта отмечают, что в дальнейшем предусмотрено финансирование от инвестора, а территорию рядом с жилой застройкой ожидает реновация. Первый замминистра спорта Азат Кадыров также подчеркнул, что в Приморье активно развивается лыжный спорт, создаются пространства для велоспорта. «Мы будем обсуждать перспективу создания на острове Русский спортивного лагеря. Такие задачи предусматривает и концепция развития детско-юношеского спорта, и федеральный проект «Спорт — норма жизни», — подчеркнул чиновник.

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