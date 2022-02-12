Центр для экстремальных видов спорта появится в Приморье

Центр для экстремальных видов спорта появится в Приморье
Центр для экстремальных видов спорта появится в Приморье
12 февраля, 14:45СпортФото: Фото: vlc.ru
На острове Русском во Владивостоке появится центр экстремальных видов спорта. За основу проекта решили взять центр в Казани — один из лучших в России.

Как уточнили в региональном правительстве, на территории также будет находиться комплекс для экстремальных видов водного спорта.

Мэрия Владивостока уже составила концепцию, которая состоит из нескольких этапов. Вначале появятся скейт-парки и экстрим-площадки — простые сооружения, не требующие капитального строительства. Проект составят силами городских специалистов, а финансирование осуществится из краевого бюджета.

Авторы проекта отмечают, что в дальнейшем предусмотрено финансирование от инвестора, а территорию рядом с жилой застройкой ожидает реновация.

Первый замминистра спорта Азат Кадыров также подчеркнул, что в Приморье активно развивается лыжный спорт, создаются пространства для велоспорта.

«Мы будем обсуждать перспективу создания на острове Русский спортивного лагеря. Такие задачи предусматривает и концепция развития детско-юношеского спорта, и федеральный проект «Спорт — норма жизни», — подчеркнул чиновник.

Сюжеты:
Приморье
Материалы по теме:
остров РусскийспортПриморье
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Издательская компания «Золотой Рог» (ОГРН 1162536095358)

Об использовании материалов сайта

Адрес:

Главный редактор: Сычёва О.А.

Адрес: 690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б», офис 613

Контакты:

Отдел рекламы:

Тел: +7 914 791-46-10

E-mail: ads@zrpress.ru

Тел./факс: (42-32) 45-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия ЭЛ № ФС 77 — 81105 от 17.05.2021; зарегистрировавший орган: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Содержит информационную продукцию категории 18+.

Регионы