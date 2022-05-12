Приморский юношеский турнир по теннису «Кубок Славды» стал всероссийским

В столице ДФО стартовал краевой юношеский теннисный турнир памяти Юрия Серебрякова. В нём участвуют примерно сто спортсменов от 8 до 19 лет. В этом году за «Кубок Славды» будут бороться теннисисты не только из Приморья, но и Южно-Сахалинска, Новосибирска, Красноярска и Иркутска.

Лучшие игроки будут отмечены медалями, кубками и дипломами, каждый участник получит памятные призы с символикой турнира. Фото: Илья Аверьянов предоставлено ГК "Славда" Юношеские соревнования проводятся второй раз в рамках ежегодного краевого теннисного турнира памяти почетного Президента Владивостокской федерации тенниса и основателя группы компаний «Славда» Юрия Серебрякова. В этом году турнир включен в календарь соревнований Российского теннисного тура. С открытием турнира спортсменов поздравили почетные гости: глава Владивостока Константин Шестаков, спикер Заксобрания Приморского края Александр Ролик, министр физической культуры и спорта Приморского края Жан Кузнецов. Фото: Илья Аверьянов предоставлено ГК "Славда" По словам мэра Владивостока Константина Шестакова, такое соревнование — это достойная поддержка детского спорта. — Такое первенство для ребят — это хорошая возможность помериться силами с лучшими. А также просто пообщаться и найти новых друзей, — отметил глава города. Председатель оргкомитета турнира и председатель Совета директоров группы компаний «Славда» Павел Серебряков рассказал, что для него эти соревнования, в первую очередь, — дань памяти отцу, Юрию Михайловичу Серебрякову, который в 1997 году выступил идейным вдохновителем создания теннисного турнира, и много лет занимался развитием этого спорта. — Уважаемые спортсмены! Пусть ваш пример станет для сотен и тысяч мальчишек и девчонок прекрасным стимулом, чтобы пойти в спортивные секции и начать заниматься теннисом. И это очень здорово! А мы, при поддержке правительства Приморья, администрации Владивостока, теннисных федераций различных уровней — от городского и краевого до федерального, постараемся, чтобы с каждым годом турнир только набирал обороты, — напутствовал участников Павел Серебряков. — Считаю, что эти соревнования дают возможность всем участникам проявить себя, показать свое лучшее мастерство. Хочу добавить, что теннисом в нашем регионе занимаются более тысячи человек. За многолетнюю историю наши спортсмены завоевывали призовые места на различных международных турнирах, защищая честь Приморья и России», —отметил министр физической культуры и спорта Приморского края Жан Кузнецов. «Кубок Славда» проводится в Приморье с 1997 года, что по праву дает соревнованиям статус самых старейших и значимых для региона. Фото: Илья Аверьянов предоставлено ГК "Славда" В этом году турнир повысил свой статус. Теперь юношеский «Кубок Славда» включен в календарь соревнований Российского теннисного тура, а это значит, что теперь очки спортсменов за соревнования официально будут начисляться в личный рейтинг. Соревнования юных теннисистов продлятся еще два дня, а взрослые спортсмены встретятся с 10 по 13 июня на кортах завода ООО «Скит» в поселке Горные Ключи.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter