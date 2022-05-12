Приморский юношеский турнир по теннису «Кубок Славды» стал всероссийским

Лучшие игроки будут отмечены медалями, кубками и дипломами, каждый участник получит памятные призы с символикой турнира.
Юношеские соревнования проводятся второй раз в рамках ежегодного краевого теннисного турнира памяти почетного Президента Владивостокской федерации тенниса и основателя группы компаний «Славда» Юрия Серебрякова. В этом году турнир включен в календарь соревнований Российского теннисного тура.
С открытием турнира спортсменов поздравили почетные гости: глава Владивостока Константин Шестаков, спикер Заксобрания Приморского края Александр Ролик, министр физической культуры и спорта Приморского края Жан Кузнецов.
По словам мэра Владивостока Константина Шестакова, такое соревнование — это достойная поддержка детского спорта.
— Такое первенство для ребят — это хорошая возможность помериться силами с лучшими. А также просто пообщаться и найти новых друзей, — отметил глава города.
Председатель оргкомитета турнира и председатель Совета директоров группы компаний «Славда» Павел Серебряков рассказал, что для него эти соревнования, в первую очередь, — дань памяти отцу, Юрию Михайловичу Серебрякову, который в 1997 году выступил идейным вдохновителем создания теннисного турнира, и много лет занимался развитием этого спорта.
— Уважаемые спортсмены! Пусть ваш пример станет для сотен и тысяч мальчишек и девчонок прекрасным стимулом, чтобы пойти в спортивные секции и начать заниматься теннисом. И это очень здорово! А мы, при поддержке правительства Приморья, администрации Владивостока, теннисных федераций различных уровней — от городского и краевого до федерального, постараемся, чтобы с каждым годом турнир только набирал обороты, — напутствовал участников Павел Серебряков.
— Считаю, что эти соревнования дают возможность всем участникам проявить себя, показать свое лучшее мастерство. Хочу добавить, что теннисом в нашем регионе занимаются более тысячи человек. За многолетнюю историю наши спортсмены завоевывали призовые места на различных международных турнирах, защищая честь Приморья и России», —отметил министр физической культуры и спорта Приморского края Жан Кузнецов.
«Кубок Славда» проводится в Приморье с 1997 года, что по праву дает соревнованиям статус самых старейших и значимых для региона.
В этом году турнир повысил свой статус. Теперь юношеский «Кубок Славда» включен в календарь соревнований Российского теннисного тура, а это значит, что теперь очки спортсменов за соревнования официально будут начисляться в личный рейтинг.
Соревнования юных теннисистов продлятся еще два дня, а взрослые спортсмены встретятся с 10 по 13 июня на кортах завода ООО «Скит» в поселке Горные Ключи.