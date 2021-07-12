Приморский боксёр завоевал «серебро» на первенстве Европы

Приморский боксёр завоевал «серебро» на первенстве Европы
Приморский боксёр завоевал «серебро» на первенстве Европы
Сегодня, 13:36СпортФото: primorsky.ru
Боксёр из Находки Иван Чиндаков завоевал серебряную медаль на первенстве Европы по дому в Тбилиси, Грузия. Приморские спортсмены также приняли участие в чемпионате Дальнего Востока по боксу, который прошёл в Хабаровске — приморцы взяли 13 медалей.

В столице Грузии завершилось первенство Европы по боксу среди юношей и девушек 15-16 лет. Приморье на этих соревнованиях представил боксёр Краевой спортивной школы олимпийского резерва (КСШОР), победитель первенства России 2021 Иван Чиндыков из Находки.

Воспитанник тренера Глеба Устюжанина выступил в весовой категории до 57 килограммов и стал серебряным призером первенства континента, уступив в финале лишь сопернику из Венгрии Левенте Олах.

«Эта награда континентального первенства стала первой после шестилетнего перерыва. До Ивана Чиндыкова в 2015 году „золото“ на первенстве Европы выиграл также подопечный тренера Глеба Устюжанина — Никита Чирвон, который в мае этого года стал серебряным призером чемпионата России по боксу среди юниоров 19-22 лет», — рассказали в министерстве физической культуры и спорта Приморья.

Россия заняла первое место в общекомандном зачете, завоевав 18 золотых, одну серебряную и три бронзовые медали.

Кроме того, спортсмены из Приморского края отличились и на чемпионате Дальневосточного федерального округа по боксу среди мужчин и женщин, который прошёл в Хабаровске — в соревнованиях приняли участие 78 спортсменов из восьми регионов.

Фото:primorsky.ru

В итоге спортсменки из Приморья завоевали шесть золотых и две серебряные медали. Первую награду приморской сборной взяла Уйгулана Степанова — воспитанница тренера (КСШОР) Даниила Прилепко. также отличились воспитанницы тренера училища олимпийского резерва Владимира ШипуноваКундуунэ Алексеева, Вера Поспелова, Мария Башкина, Ульяна Луферова и Екатерина Новикова.

Серебряными призёрами стали: Кристина Дронова и Фаина Артушева.

«Отмечу, что наши спортсменки превзошли соперниц как в скорости и технике, так и в выносливости. Весь тот труд, а тренировались мы на базе училища олимпийского резерва три недели по три раза в день, оказался ненапрасным. Девушки завоевали девять путевок на чемпионат России, который состоится в Челябинске с 21 по 29 августа», — рассказал старший тренер сборной Приморского края по женскому боксу Владимир Шипунов.

В данный момент у спортсменов началась подготовка к V Спартакиаде молодежи, которая пройдёт в Уфе с 24 по 30 июля.

«В летний период отдыха нет, будем работать, боксировать и биться так же, как наши олимпийцы», — отметил Шипунов.

Мужчины-приморцы взяли три золотые и две серебряные медали в двух весовых категориях.

В весе до 81 килограмма чемпионом стал Леон Пипия, второе место в этой весовой категории — у Максима Вошкова. Оба спортсмена тренируются под руководством тренера КСШОР Даниила Прилепко.

В весовой категории до 91 килограмма награду высшего достоинства завоевал Виталий Мут из Уссурийска, воспитанник тренера Сергея Биширова.

Еще один приморский финал прошел в весовой категории более 91 килограмма. Победителем стал Александр Тихановский.

Стоит отметить, что подготовка спортсменов высших достижений, представляющих Приморье на всероссийских и международных соревнованиях, — одна из задач регионального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Кроме того, в крае реализуется государственная программа «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2020–2027 годы.

Сюжеты:
Приморский край
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