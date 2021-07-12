Приморский боксёр завоевал «серебро» на первенстве Европы

«Отмечу, что наши спортсменки превзошли соперниц как в скорости и технике, так и в выносливости. Весь тот труд, а тренировались мы на базе училища олимпийского резерва три недели по три раза в день, оказался ненапрасным. Девушки завоевали девять путевок на чемпионат России, который состоится в Челябинске с 21 по 29 августа», — рассказал старший тренер сборной Приморского края по женскому боксу Владимир Шипунов.