Юрий Болобонкин: «Я за большой футбол, за развитие футбола во всем крае»

Юрий Болобонкин: «Я за большой футбол, за развитие футбола во всем крае»

Юрий Болобонкин: «Я за большой футбол, за развитие футбола во всем крае»

Сегодня, 13:21
Спорт
Фото: ФК Динамо
Своим мнение о стартующих на выходных матчах «Динамо-Кубка Приморского края» поделился легендарный приморский футболист, много лет игравший и тренировавший владивостокский «Луч», а ныне — инструктор-методист КСШОР.

— Я за большой футбол, за развитие футбола во всем крае, чтобы играли команды во всех городах. Поэтому очень хорошо, что в этом году партнерам спортивного общества «Динамо» в лице «Терминала Астафьева» и Правительства Приморского края, удалось сделать полноценный кубковый формат для 16 команд. Последнее время мало уделяли внимание развитию футбола на периферии. Поэтому необходимо, чтобы больше населенных пунктов участвовало в соревнованиях, игроки повышали свое мастерство, а это уже возможность появления футболистов для профессиональных команд. И когда получается такой значимый турнир — это хорошо.

— Какие команды видите фаворитами нынешнего «Динамо-Кубка»?

— Мне импонируют команды из Чугуевки, Находки, владивостокский «Анри». Они более остальных укомплектованы нашими воспитанниками. Но кубок такой турнир, где любая команда может преподнести сюрприз.

— Ваша КСШОР в 1/8 финала встречается с одним из лидеров чемпионата края, «Дальнереченском». Какой настрой на игру?

— Как у всех, у нас максимальные задачи, но основная задача школы — подготовка профессиональных футболистов. Поэтому мы отлично понимаем, что у нас молодые, но нестабильные ребята. Мы не фавориты в этой паре, но будем играть до конца!

Первые игры «Динамо-Кубка Приморского края» по футболу пройдут уже в эти выходные. В 1/8 финала турнира сыграют 16 команд со всего края.

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Сюжеты:
Приморский край
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