Юрий Болобонкин: «Я за большой футбол, за развитие футбола во всем крае»

Своим мнение о стартующих на выходных матчах «Динамо-Кубка Приморского края» поделился легендарный приморский футболист, много лет игравший и тренировавший владивостокский «Луч», а ныне — инструктор-методист КСШОР.

— Я за большой футбол, за развитие футбола во всем крае, чтобы играли команды во всех городах. Поэтому очень хорошо, что в этом году партнерам спортивного общества «Динамо» в лице «Терминала Астафьева» и Правительства Приморского края, удалось сделать полноценный кубковый формат для 16 команд. Последнее время мало уделяли внимание развитию футбола на периферии. Поэтому необходимо, чтобы больше населенных пунктов участвовало в соревнованиях, игроки повышали свое мастерство, а это уже возможность появления футболистов для профессиональных команд. И когда получается такой значимый турнир — это хорошо. — Какие команды видите фаворитами нынешнего «Динамо-Кубка»? — Мне импонируют команды из Чугуевки, Находки, владивостокский «Анри». Они более остальных укомплектованы нашими воспитанниками. Но кубок такой турнир, где любая команда может преподнести сюрприз. — Ваша КСШОР в 1/8 финала встречается с одним из лидеров чемпионата края, «Дальнереченском». Какой настрой на игру? — Как у всех, у нас максимальные задачи, но основная задача школы — подготовка профессиональных футболистов. Поэтому мы отлично понимаем, что у нас молодые, но нестабильные ребята. Мы не фавориты в этой паре, но будем играть до конца! Первые игры «Динамо-Кубка Приморского края» по футболу пройдут уже в эти выходные. В 1/8 финала турнира сыграют 16 команд со всего края. Следить за участниками «Динамо-Кубка» можно в соцсетях турнира и на сайте «Спорт 25»! Анонсы и итоги матчей, представление команд и игроков, фотографии и видео, в том числе прямые трансляции с решающих игр — подписывайтесь на соцсети «Динамо-Кубок» в вКонтакте, Телеграме.

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