Забег в поддержку редких животных и турнир по дзюдо пройдет во Владивостоке в рамках ВЭФ

Центральным спортивным событием ВЭФ-2019 станет ежегодный Международный турнир по дзюдо имени Дзигоро Кано под патронатом Президента России Владимира Путина и Премьер-министра Японии Синдзо Абэ. В турнире примут участие сборные России, Японии, Монголии, Китая и Южной Кореи, составленные из юношей и девушек в возрасте до 18 лет. Главный трофей будет разыгран в турнире среди смешанных команд. Кроме этого будут определены сильнейшие в категориях до 50, 55, 66, 73 и 90 кг у дзюдоистов, и в категориях до 40, 44, 52, 57 и 70 кг – у дзюдоисток. Соревнования включены в календарь Международной федерации дзюдо. Организаторами выступили Федерация дзюдо России, Министерство спорта и Администрация Приморского края. Оператор – Фонд Росконгресс. Постоянную прописку турнир получил в «Фетисов-Арене» – одном из крупнейших спорткомплексов Дальнего Востока.