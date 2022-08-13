В конце августа в акватории Владивостока пройдёт международной турнир по сапсёрфингу

На дебютный турнир Международной лиги сапсерфинга SUP Surf League во Владивосток соберутся более 250 спортсменов из 12 стран – России, Китая, Кореи, Индии, Ирана, Таиланда, Турции, Египта, Туниса, Белоруссии, Казахстана и Киргизии. 27-28 августа они выйдут на старт в Амурском заливе.
«Мы прорабатываем SUP Surf League как новый спортивно-туристический продукт. Масштабные соревнования по триатлону, бегу и другим форматам преодоления себя в живописных локациях стали трендом событийного туризма. Мы решили спроецировать эту историю на воду. Сапы стремительно завоевали популярность как вид активного отдыха на воде, а соревнования по сапсёрфингу, или гонкам на сапах, могут стать зрелищным телепродуктом. В прошлом году при поддержке Фонда Росконгресс мы провели в Приморском крае чемпионат России, а теперь презентуем на ВЭФ-2022 новую серию международных массовых соревнований. Старт SUP Surf League будет дан во Владивостоке. Прорабатываем другие города России и дружественных стран для следующих этапов. Лига сапсёрфинга может стать центром притяжения на Дальний Восток и обладает большим международным потенциалом», – отметил президент Российской федерации сёрфинга Илья Вдовин.
В дебютном турнире международной лиги примет участие первая чемпионка мира по сапсёрфингу из России Елена Прохорова. В прошлом году она выиграла золото в спринте и бронзу в гонке на 18 километров на чемпионате мира в Венгрии. Также выйдут на старт Елена Суркова и Дмитрий Судаков – победители чемпионата России, прошедшего в рамках Восточного экономического форума 2021 года.
Вопросы развития международной лиги сапсёрфинга, создания центров сёрфинга на Камчатке и другие возможности этих видов спорта для продвижения Дальнего Востока обсудят и в программе VII Восточного экономического форума, который пройдёт во Владивостоке 5-8 сентября.
Спортивно-зрелищная программа VII Восточного экономического форума пройдет под брендом Vladivostok Open и объединит мероприятия по 12 видам спорта.