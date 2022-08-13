В конце августа в акватории Владивостока пройдёт международной турнир по сапсёрфингу

В конце августа в акватории Владивостока пройдёт международной турнир по сапсёрфингу

В конце августа в акватории Владивостока пройдёт международной турнир по сапсёрфингу

Вчера, 09:23
Спорт
Фото: «РК-Спорт» – спортивная платформа Фонда Росконгресс
Новый формат массовых соревнований объединит во Владивостоке профессионалов и любителей сапсёрфинга – катания по волнам на доске с веслом.

На дебютный турнир Международной лиги сапсерфинга SUP Surf League во Владивосток соберутся более 250 спортсменов из 12 стран – России, Китая, Кореи, Индии, Ирана, Таиланда, Турции, Египта, Туниса, Белоруссии, Казахстана и Киргизии. 27-28 августа они выйдут на старт в Амурском заливе.

«Мы прорабатываем SUP Surf League как новый спортивно-туристический продукт. Масштабные соревнования по триатлону, бегу и другим форматам преодоления себя в живописных локациях стали трендом событийного туризма. Мы решили спроецировать эту историю на воду. Сапы стремительно завоевали популярность как вид активного отдыха на воде, а соревнования по сапсёрфингу, или гонкам на сапах, могут стать зрелищным телепродуктом. В прошлом году при поддержке Фонда Росконгресс мы провели в Приморском крае чемпионат России, а теперь презентуем на ВЭФ-2022 новую серию международных массовых соревнований. Старт SUP Surf League будет дан во Владивостоке. Прорабатываем другие города России и дружественных стран для следующих этапов. Лига сапсёрфинга может стать центром притяжения на Дальний Восток и обладает большим международным потенциалом», – отметил президент Российской федерации сёрфинга Илья Вдовин.

В дебютном турнире международной лиги примет участие первая чемпионка мира по сапсёрфингу из России Елена Прохорова. В прошлом году она выиграла золото в спринте и бронзу в гонке на 18 километров на чемпионате мира в Венгрии. Также выйдут на старт Елена Суркова и Дмитрий Судаков – победители чемпионата России, прошедшего в рамках Восточного экономического форума 2021 года.

Вопросы развития международной лиги сапсёрфинга, создания центров сёрфинга на Камчатке и другие возможности этих видов спорта для продвижения Дальнего Востока обсудят и в программе VII Восточного экономического форума, который пройдёт во Владивостоке 5-8 сентября.

Спортивно-зрелищная программа VII Восточного экономического форума пройдет под брендом Vladivostok Open и объединит мероприятия по 12 видам спорта.

Сюжеты:
Приморский край
ВладивостокВЭФ
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Издательская компания «Золотой Рог» (ОГРН 1162536095358)

Об использовании материалов сайта

Адрес:

Главный редактор: Сычёва О.А.

Адрес: 690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б», офис 606

Контакты:

Отдел рекламы:

Тел: +7 (423) 245-92-22, +7 (914) 791-46-10

E-mail: [email protected], [email protected]

Тел./факс: (42-32) 45-04-85

E-mail: [email protected]

Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия ЭЛ № ФС 77 — 81105 от 17.05.2021; зарегистрировавший орган: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Содержит информационную продукцию категории 18+.

Регионы