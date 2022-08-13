В конце августа в акватории Владивостока пройдёт международной турнир по сапсёрфингу

«Мы прорабатываем SUP Surf League как новый спортивно-туристический продукт. Масштабные соревнования по триатлону, бегу и другим форматам преодоления себя в живописных локациях стали трендом событийного туризма. Мы решили спроецировать эту историю на воду. Сапы стремительно завоевали популярность как вид активного отдыха на воде, а соревнования по сапсёрфингу, или гонкам на сапах, могут стать зрелищным телепродуктом. В прошлом году при поддержке Фонда Росконгресс мы провели в Приморском крае чемпионат России, а теперь презентуем на ВЭФ-2022 новую серию международных массовых соревнований. Старт SUP Surf League будет дан во Владивостоке. Прорабатываем другие города России и дружественных стран для следующих этапов. Лига сапсёрфинга может стать центром притяжения на Дальний Восток и обладает большим международным потенциалом», – отметил президент Российской федерации сёрфинга Илья Вдовин.