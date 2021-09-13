Всемирный День сердца в Приморье встретили акцией «10 тысяч шагов к жизни» (фото)

Организатором мероприятия выступила «Лига здоровья наций». На водной станции ЦСКА во Владивостоке состоялось торжественное открытие, которое возглавил глава Приморья Олег Кожемяко.
По его словам, лучшее начало субботнего дня — это мероприятие с утренней разминкой, которая придает заряд бодрости на весь день.
Причастных к организации заключительного этапа подготовки национальных сборных команд по видам спорта к XXXII летним Олимпийским играм и XVI летним Паралимпийским играм 2020 года в Токио наградили Благодарственными письмами министра спорта РФ.
Кроме того, в акции участвовали представители от компаний «Ортомед», «Юнилаб» и прочих.
Акция «10 тысяч шагов к жизни» в Приморье проходит в рамках федерального проекта «Укрепление общественного здоровья» нацпроекта «Демография».