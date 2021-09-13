Всемирный День сердца в Приморье встретили акцией «10 тысяч шагов к жизни» (фото)

Всемирный День сердца в Приморье встретили акцией «10 тысяч шагов к жизни» (фото)
Всемирный День сердца в Приморье встретили акцией «10 тысяч шагов к жизни» (фото)
Сегодня, 10:51СпортФото: Татьяна Полищук

Акцию запускал Олег Кожемяко

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко дал старт акции «Десять тысяч шагов к жизни». Ее приурочили ко Всемирному Дню сердца.

Организатором мероприятия выступила «Лига здоровья наций». На водной станции ЦСКА во Владивостоке состоялось торжественное открытие, которое возглавил глава Приморья Олег Кожемяко.

По его словам, лучшее начало субботнего дня — это мероприятие с утренней разминкой, которая придает заряд бодрости на весь день.

Причастных к организации заключительного этапа подготовки национальных сборных команд по видам спорта к XXXII летним Олимпийским играм и XVI летним Паралимпийским играм 2020 года в Токио наградили Благодарственными письмами министра спорта РФ.

Кроме того, в акции участвовали представители от компаний «Ортомед», «Юнилаб» и прочих.

Акция «10 тысяч шагов к жизни» в Приморье проходит в рамках федерального проекта «Укрепление общественного здоровья» нацпроекта «Демография».

Сюжеты:
Приморье
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ВладивостокспортПриморьеОлег Кожемяко
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