Определены победители 17-й Бизнес-спартакиады Приморья

Переходящий кубок турнира вручен победителю - команде Дальневосточного ГУ Банка России

Переходящий кубок турнира вручен победителю - команде Дальневосточного ГУ Банка России 9 ноября в зале заседаний Администрации Приморского края состоялась торжественная церемония награждения победителей 17-й Бизнес-спартакиады Приморья. С 28 сентября по 9 ноября команды крупнейших компаний соревновались в скорости, мастерстве, выносливости на лучших площадках Владивостока. Около тысячи спортсменов-любителей приняли участие в 13 видах спорта. Стартовав с традиционных гонок на лодках класса «дракон» в парке им. Лазо на станции Санаторной, команды выступали в зрелищных и азартных состязаниях по пейтболу, мини-футболу, бильярду, настольному теннису, боулингу, пулевой стрельбе, плаванию, волейболу, стритболу, картингу, бадминтону и демонстрировали широту эрудиции в интеллектуальных играх. Все участники были настроены на победу решительно, поэтому каждый турнир сопровождался упорным противостоянием и накалом эмоций. В борьбу за Переходящий кубок в 2019 году вступили новые команды, оказавшиеся достойными соперниками компаний, которые уже не раз поднимались на пьедестал чемпионов. Так, впервые приняв участие в проекте, Дальневосточное ГУ Банка России уверенно одержало победу в общекомандном зачете и показало лучшие результаты сразу в нескольких видах спорта - плавании, стритболе, пейнтболе, волейболе, мини-футболе, а женская половина команды набрала максимальное количество очков в пулевой стрельбе. Вторую строчку турнирной таблицы заняла команда DNS, улучшающая свои показатели от сезона к сезону и опередившая соперников в гонке на лодках класса «дракон», в женском зачете по картингу и в бильярде, а также в соревнованиях по настольному теннису у мужчин. Завершает тройку лидеров Летней Бизнес-спартакиады Приморья-2019 титулованная команда «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус», собравшая на этот раз победы в интеллектуальных играх, мужском настольном теннисе и боулинге. Четвертую строчку турнирной таблицы заняла команда объединения предпринимателей «Опора России», пятую - «Сoca-Cola ЭйчБиСи Россия», на шестой позиции - ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк». Впрочем, на церемонии закрытия 17-й Бизнес-спартакиады Приморья почетные грамоты получили все команды, в каждом виде спорта отмечены наиболее отличившиеся участники. Не раз поднимались за дипломами спортсмены ГК «Доброфлот», «Дальприбора», ГК «Ортомед», Приморского агентства рекламы и информации, Автоцентра «Форсаж» ФС «Угона.Нет» и др. Настроение в это субботнее утро было на пике позитива! С отличными спортивными результатами победителей соревнований и всех участников Летней Бизнес-спартакиады Приморья-2019 поздравили депутат Законодательного собрания Приморского края Александр Щербаков, депутат Думы г. Владивостока Виктор Аблапов, заместитель председателя ПКО «Опора России» Александр Юртаев, а вице-президент Союза "Приморская торгово-промышленная палата" Михаил Веселов предложил поднять уровень регионального проекта до Олимпийских игр бизнеса мирового уровня. Конечно, были сказаны слова благодарности организаторам. Так, Президенту Бизнес-Спартакиады Приморья Евгению Минуте была вручена благодарность от имени члена Государственной Думы Совета Федерации РФ Сергея Сопчука за активную жизненную позицию и огромный личный вклад в дело популяризации спорта и здорового образа жизни среди жителей Приморского края. А команды-победители удостоились замечательных призов от спонсоров и официальных партнеров мероприятия - компании «Ниссей», «Сoca-Cola ЭйчБиСи Россия», пейнтбольного клуба «Восточный фронт». - Нынешние соревнования прошли на высоком организационном уровне, исключающим участие легионеров. Ведь главная цель проекта - сплотить сотрудников компаний, поднять корпоративный дух и спортивные достижения коллективов, - отметил Президент Бизнес-Спартакиады Приморья Евгений Минута. - Думаю, этой задаче проект отвечает полностью, и в нынешнем году количество участников оказалось максимальным за всю историю турнира. Впереди - Зимняя Бизнес-спартакиада Приморья, старт которой будет дан 15 февраля 2020 года. Присоединяйтесь! Официальный партнер Бизнес-спартакиады Приморья - компания «Ниссей», один из крупнейших поставщиков товаров из Японии на рынок России. Эксклюзивный дистрибьютор ведущих торговых марок внутреннего рынка Японии имеет многолетний опыт международной деятельности и грамотно сформированный бизнес- кейс. Партнерство с «Ниссей» - залог успеха, процветания и динамичного роста вашего бизнеса! Еще одним официальным партнером Бизнес-спартакиады Приморья является Coca-Cola HBC (ЭйчБиСи) в России - один из крупнейших инвесторов среди производителей товаров народного потребления. Компании принадлежат 10 современных заводов по производству безалкогольных напитков и соков от Санкт-Петербурга до Владивостока. Компания производит и предлагает ассортимент прохладительных напитков под всемирно известными брендами: Coca-Cola, Sprite, Fanta, BonAqua, соковую продукцию под товарными знаками «Добрый», Rich, «Моя Семья» Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter