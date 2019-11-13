Определены победители 17-й Бизнес-спартакиады Приморья

9 ноября в зале заседаний Администрации Приморского края состоялась торжественная церемония награждения победителей 17-й Бизнес-спартакиады Приморья. С 28 сентября по 9 ноября команды крупнейших компаний соревновались в скорости, мастерстве, выносливости на лучших площадках Владивостока. Около тысячи спортсменов-любителей приняли участие в 13 видах спорта. Стартовав с традиционных гонок на лодках класса «дракон» в парке им. Лазо на станции Санаторной, команды выступали в зрелищных и азартных состязаниях по пейтболу, мини-футболу, бильярду, настольному теннису, боулингу, пулевой стрельбе, плаванию, волейболу, стритболу, картингу, бадминтону и демонстрировали широту эрудиции в интеллектуальных играх. Все участники были настроены на победу решительно, поэтому каждый турнир сопровождался упорным противостоянием и накалом эмоций.